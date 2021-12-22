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Реабилитация инвалидов: супертехнологии есть, проблема – выход на рынок

Реабилитация инвалидов: супертехнологии есть, проблема – выход на рынок - РИА Новости, 22.12.2021

Реабилитация инвалидов: супертехнологии есть, проблема – выход на рынок

Хартию предприятий протезно-ортопедической отрасли по защите прав людей с инвалидностью, к которой присоединилось более полусотни производителей, подписали в... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T17:44

2021-12-22T17:44

2021-12-22T17:44

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Хартию предприятий протезно-ортопедической отрасли по защите прав людей с инвалидностью, к которой присоединилось более полусотни производителей, подписали в среду на площадке МИА "Россия сегодня" в рамках конференция "Реабилитационная индустрия России: промышленность с человеческим лицом".Ключевой темой дискуссии, которая предшествовала подписанию документа, стало налаживание эффективного взаимодействия между производителями протезов и иного высокотехнологичного оборудования для улучшения качества жизни людей с инвалидностью, и непосредственно теми, кто эти устройства использует. Участники встречи убеждены, что роль самих инвалидов в этом диалоге крайне важна для развития реабилитационной индустрии.По данным директора Национальной ассоциации участников рынка ассистивных технологий "АУРА-Тех" Ивана Бирюкова, сегодня в реабилитационной индустрии России занято более 500 предприятий, которые обеспечивают порядка 40% из почти 11 миллионов людей с инвалидностью товарами и услугами для эффективной реабилитации."Однако сейчас рынок построен так, что 75% от общего объема производства составляют госзакупки, то есть решение, какую технологию получит конкретный человек, определяет госслужащий. А мы знаем, что любой протез – это индивидуальное техническое средство для реабилитации. Потому так важно, чтобы существовал и был отработан механизм апробации, чтобы все-таки инвалид сам принимал участие в выборе технологии, которой будет пользоваться. Конечно, врачебный и иной контроль должны сохраняться, но финальный выбор должен быть за конкретным пользователем", - считает Бирюков.Одним из примеров взаимодействия между государством, инвалидом и производителем реабилитационной техники, по его словам, стал механизм внедрения электронного сертификата.С таким подходом согласна председатель Общероссийской общественной организации инвалидов "Опора" Елена Волохова."Наша организация помогает людям преодолеть слом после того, как с ними случилось несчастье. Мы помогаем им от больничной койки – до получения протеза и далее. Стараемся строить работу с органами власти и гражданскими обществами, которые тоже занимаются вопросами реабилитации. Мы хотим, чтобы средства реабилитации отвечали нашим индивидуальным потребностям, соответствовали тенденциям развития современных технологий, были доступными и качественными", - сказала она.По ее словам, от качества протеза зависит жизнь, психологическое состояние инвалида."Протезист – это почти член семьи. Он создает протез под твои потребности и обслуживает его в эксплуатации, совершенствует. Для нас важно протезироваться у одного специалиста – мы не можем менять его в зависимости от того, кто выиграл контракт. Поэтому для нас очень актуально, чтобы все предприятия имели равный доступ к госзакупкам", - подчеркнула Волохова.Бирюков в продолжение темы заметил, что в век новейших технологий протезы и другое оснащение могут быть только индивидуальными. При этом, добавил он, прорывные технологии сегодня создают не только крупные предприятия, но и небольшие компании – нередко стартапы.Как отметил, в свою очередь, директор АНО "Лаборатория "Сенсор-Тех" Денис Кулешов, ключевая задача - внедрить такие технологические прорывы в практику, вывести их на рынок.По его мнению, в реабилитационной сфере и мыслить нужно "прорывно"."Для создания нейротехнологий нужны годы. Люди должны трудиться каждый день в течение десяти лет, чтобы крутая технология появилась. Поэтому надо сегодня заявлять о том, что мы хотим получить, к примеру, в 2030 году. И тогда процесс выхода на рынок и внедрения прорывных технологий можно будет существенно ускорить", - резюмировал Кулешов.По мнению участников встречи, подписанная Хартия предприятий протезно-ортопедической отрасли по защите прав людей с инвалидностью во многом будет способствовать решению ключевых проблем реабилитационной индустрии, а значит, и людей с инвалидностью.

https://ria.ru/20211222/reabilitatsiya-1764856365.html

https://ria.ru/20211002/reabilitatsiya-1752783248.html

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