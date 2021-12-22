https://ria.ru/20211222/interes-1765007284.html
Россия и Китай заинтересованы друг в друге, заявил Песков
Россия и Китай заинтересованы друг в друге, заявил Песков - РИА Новости, 22.12.2021
Россия и Китай заинтересованы друг в друге, заявил Песков
Россия и Китай заинтересованы друг в друге, у стран взаимодополняющие экономики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T22:02
2021-12-22T22:02
2021-12-22T22:02
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дмитрий песков
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия и Китай заинтересованы друг в друге, у стран взаимодополняющие экономики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это отношения стратегического партнерства. Фактически мы союзники с нашими китайскими коллегами. И эти отношения основаны на принципах взаимного уважения, взаимного доверия, невмешательства во внутренние дела друг друга и уважении интересов друг друга. Вот именно такая основа позволяет нам дальше развивать (отношения), плюс мы заинтересованы друг в друге. У нас, наверное, взаимодополняющие экономики", - сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 24".
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в мире, китай, дмитрий песков, россия
Россия и Китай заинтересованы друг в друге, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Россия и Китай заинтересованы друг в друге