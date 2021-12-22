https://ria.ru/20211222/integratsiya-1764933201.html

Почему Запад не смог стать для России истинным союзником?

В США раскрыли сценарий полной интеграции России с Западом - РИА Новости, 22.12.2021

Почему Запад не смог стать для России истинным союзником?

Старший научный сотрудник Института Катона Тед Карпентер рассказал в статье для 19Fortyfive, что помешало полной интеграции Запада с Россией. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T15:52

2021-12-22T15:52

2021-12-22T16:30

политика

ссср

нато

билл клинтон

восточная европа

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752508709_0:0:2999:1686_1920x0_80_0_0_a571199b31cfcaf77a8f1a947790f112.jpg

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Старший научный сотрудник Института Катона Тед Карпентер рассказал в статье для 19Fortyfive, что помешало полной интеграции Запада с Россией.Колумнист напомнил, что после развала СССР в 1991 году у Вашингтона была возможность достаточно легко подружиться с Москвой, а также наладить тесные экономические и политические связи. Вместо этого США вели себя высокомерно и неуклюже, чем спровоцировали новую холодную войну.Как отметил автор, 42-й президент Соединенных Штатов Билл Клинтон совершил ошибку, запустив процесс экспансии НАТО в Восточную Европу. В 1999 году к альянсу примкнули страны бывшей Организации Варшавского договора — Польша, Чехия и Венгрия. Этот шаг был вторжением военного блока в зону безопасности Москвы, уточнил Карпентер.Администрация Клинтона пренебрегала интересами России и во время распада Югославии. Показная интервенция США и Североатлантического альянса в Боснию и Косово была рассчитана на то, чтобы подчеркнуть, что Москва "проиграла холодную войну", поэтому должна спокойно переносить оскорбления Запада, полагает эксперт.Обозреватель убежден, что из-за надменной и близорукой политики Клинтона Штаты упустили возможность для долгосрочного сближения Запада с Россией. Уже к концу 1990-х годов стало понятно, что из-за действий Вашингтона мир окажется на грани новой холодной войны, подытожил Карпентер.

https://ria.ru/20211221/porazhenie-1764805000.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200507/1571032656.html

ссср

восточная европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, ссср, нато, билл клинтон, восточная европа, россия