Почему Запад не смог стать для России истинным союзником?

15:52 22.12.2021 (обновлено: 16:30 22.12.2021)
В США раскрыли сценарий полной интеграции России с Западом
Обозреватель 19Fortyfive Карпентер раскрыл сценарий полной интеграции России с Западом
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Старший научный сотрудник Института Катона Тед Карпентер рассказал в статье для 19Fortyfive, что помешало полной интеграции Запада с Россией.
Колумнист напомнил, что после развала СССР в 1991 году у Вашингтона была возможность достаточно легко подружиться с Москвой, а также наладить тесные экономические и политические связи. Вместо этого США вели себя высокомерно и неуклюже, чем спровоцировали новую холодную войну.
Как отметил автор, 42-й президент Соединенных Штатов Билл Клинтон совершил ошибку, запустив процесс экспансии НАТО в Восточную Европу. В 1999 году к альянсу примкнули страны бывшей Организации Варшавского договора — Польша, Чехия и Венгрия. Этот шаг был вторжением военного блока в зону безопасности Москвы, уточнил Карпентер.
Администрация Клинтона пренебрегала интересами России и во время распада Югославии. Показная интервенция США и Североатлантического альянса в Боснию и Косово была рассчитана на то, чтобы подчеркнуть, что Москва "проиграла холодную войну", поэтому должна спокойно переносить оскорбления Запада, полагает эксперт.
"Сложно представить себе, чтобы расширение самого мощного военного объединения за всю историю к границам ослабевшей великой державы воспринималось как дружественный акт", — рассуждает он.
Обозреватель убежден, что из-за надменной и близорукой политики Клинтона Штаты упустили возможность для долгосрочного сближения Запада с Россией. Уже к концу 1990-х годов стало понятно, что из-за действий Вашингтона мир окажется на грани новой холодной войны, подытожил Карпентер.
7 мая 2020, 03:00АвторыКто кого: как СССР троллил НАТО