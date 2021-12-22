https://ria.ru/20211222/immunitet-1764817321.html

Ученые выяснили, что Т-клетки защищают от COVID-19 лучше, чем антитела

Ученые выяснили, что Т-клетки защищают от COVID-19 лучше, чем антитела - РИА Новости, 22.12.2021

Ученые выяснили, что Т-клетки защищают от COVID-19 лучше, чем антитела

Результаты цифрового моделирования, которое провели китайские ученые, показали, что Т-клетки, играют даже более важную роль в противодействии коронавирусу, чем... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T02:00

2021-12-22T02:00

2021-12-22T03:05

наука

китай

пекинский университет

здоровье

биология

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Результаты цифрового моделирования, которое провели китайские ученые, показали, что Т-клетки, играют даже более важную роль в противодействии коронавирусу, чем специфические антитела. Статья опубликована в журнале Royal Society Open Science.Т-лимфоциты, или Т-клетки — это белые кровяные тельца, которые реагируют на чужеродные вещества, такие как вирусы, попадающие в организм, важнейшие элемент приобретенного иммунного ответа. С их подачи иммунная система запускает механизмы распознавания и уничтожения клеток, несущих чужеродные антигены.Исследователи из Пекинского университета и Китайской академии медицинских наук на основе точного описания клинических данных сотен пациентов с COVID-19 построили математическую модель, чтобы выяснить, какую роль эти клетки играют в предотвращении тяжелого течения и смерти от коронавирусной инфекции.Результаты количественного моделирования клеточных реакций показали, что ухудшение Т-клеточного противовирусного и противовоспалительного иммунитета может в случае заболевания COVID-19 стать критическим. Оказалось, что Т-клетки играют более важную роль, по сравнению с антителами, в вопросе освобождения от вируса SARS-CoV-2. У пациентов с легкой формой заболевания они уничтожают до 96,5 процентов вирусных частиц.Кроме того, противовоспалительные реакции, ингибирование цитокинов и скорость восстановления тканей напрямую коррелируют с количеством Т-клеток, выработка которых была существенно подавлена у пациентов, чья болезнь закончилась смертельных исходом. Моделирование показывает, что недостаток Т-клеток приводит к воспалению и развитию цитокинового шторма — одной из основных причин смерти от COVID-19.Авторы надеются, что их открытие даст старт новому направлению в борьбе с COVID-19, основанному на увеличении количества Т-клеток, и разработке нового поколения вакцин, направленных на усиление клеточного иммунитета.

https://ria.ru/20211221/omikron-1764700609.html

https://ria.ru/20211221/privivka-1764607951.html

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китай, пекинский университет, здоровье, биология, коронавирус covid-19