https://ria.ru/20211222/imitatsiya-1765019028.html

Грызлов назвал "десять шагов" Киева по Донбассу имитацией активности

Грызлов назвал "десять шагов" Киева по Донбассу имитацией активности - РИА Новости, 22.12.2021

Грызлов назвал "десять шагов" Киева по Донбассу имитацией активности

Заявление Киева об инициативе "10 шагов" по разблокированию переговорного процесса в Донбассе - это лишь имитация активности в урегулировании конфликта, заявил... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T23:32

2021-12-22T23:32

2021-12-22T23:32

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Заявление Киева об инициативе "10 шагов" по разблокированию переговорного процесса в Донбассе - это лишь имитация активности в урегулировании конфликта, заявил постпред России в контактной группе Борис Грызлов.Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев передал партнерам комплексные инициативы - 10 шагов, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс в Донбассе."В СМИ также появилось заявление президента Украины Владимира Зеленского о "10 шагах" по разблокированию переговорного процесса. Данные шаги были в неофициальном порядке переданы России две недели назад, но никогда не направлялись Киевом на рассмотрение в контактную группу. Первые три шага, выполнение которых зависит исключительно от воли Киева, как было сказано выше, неизменно блокируются Украиной, как до, так и после получения от нее указанного документа. Не были они выполнены и сегодня. Это касается вопросов перемирия, открытия пунктов пропуска и освобождения удерживаемых лиц. Сегодняшнее заседание – еще одно подтверждение тому, что украинские "10 шагов" являются лишь имитацией активности в урегулировании конфликта", - сказал он.

https://ria.ru/20211222/ukraina-1764998467.html

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в мире, украина, киев, борис грызлов, владимир зеленский, андрей ермак, ситуация в днр и лнр, россия