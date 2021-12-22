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Биография Бориса Грызлова
Биография Бориса Грызлова - РИА Новости, 22.12.2021
Биография Бориса Грызлова
Российский государственный и политический деятель Борис Вячеславович Грызлов родился 15 декабря 1950 года во Владивостоке. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T18:45
2021-12-22T18:45
справки
борис грызлов
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
госдума рф
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Российский государственный и политический деятель Борис Вячеславович Грызлов родился 15 декабря 1950 года во Владивостоке. В 1973 году окончил Ленинградский электротехнический институт связи имени профессора М.А. Бонч-Бруевича (ныне Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича). Кандидат политических наук (2001). С 1973 года по 1977 год работал в научно-производственном объединении имени Коминтерна (ВНИИ радиостроения), участвовал в разработке космических систем связи. В 1977 году перешел в ленинградское производственное объединение "Электроприбор", где проработал до 1996 года, пройдя путь от ведущего конструктора до директора крупного подразделения. Занимался разработкой интегральных схем новейших приборов для нужд обороны и народного хозяйства. В 1996-1999 годах Грызлов возглавлял учебно-методический центр новых технологий обучения Балтийского государственного технического университета ("Военмех" имени Д.Ф. Устинова). В 1999 году был президентом межрегионального фонда делового сотрудничества "Развитие регионов". В октябре 1999 года Грызлов возглавил Санкт-Петербургское региональное отделение движения "Единство". В декабре 1999 года был избран депутатом Государственной думы РФ третьего созыва по федеральному списку межрегионального движения "Единство". В январе 2000 года был избран председателем фракции "Единство", в мае этого года был избран председателем политсовета партии "Единство". С марта 2001 года по декабрь 2003 года – министр внутренних дел Российской Федерации. В 2001 году Грызлов стал первым председателем российско-германского дискуссионного форума "Петербургский Диалог", созданного по инициативе президента России и федерального канцлера Германии. В ноябре 2002 года Грызлов был избран председателем Высшего совета политической партии "Единая Россия", в ноябре 2004 года – председателем политической партии "Единая Россия", с апреля 2008 года – председатель Высшего совета политической партии "Единая Россия". В декабре 2003 года был избран депутатом Государственной думы РФ четвертого созыва, в декабре 2007 года – пятого созыва. В обоих созывах был председателем Госдумы. С апреля 2005 года по май 2007 года Борис Грызлов являлся председателем Межпарламентской ассамблеи Евразийского экономического сообщества (МПА ЕврАзЭС), председателем парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Также был председателем Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. 14 декабря 2011 года отказался от мандата депутата Госдумы шестого созыва. С 10 ноября 2012 года по 27 декабря 2016 года был председателем наблюдательного совета Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".26 декабря 2015 года президент России Владимир Путин назначил Бориса Грызлова полномочным представителем РФ в Контактной группе по Украине.С декабря 2015 года – председатель совета директоров корпорации "Тактическое ракетное вооружение". С декабря 2016 года – председатель попечительского совета Экспертного института социальных исследований. 22 декабря 2021 года комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил кандидатуру Бориса Грызлова на пост российского посла в Белоруссии. Награжден орденом Почета (2000), орденами "За заслуги перед Отечеством" II и III степеней (2005, 2008), орденом Александра Невского (2010), медалью П.А. Столыпина II степени (2011) и др.Борис Грызлов женат. Супруга – Ада Грызлова, учредитель Национального открытого института России. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, борис грызлов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", госдума рф
18:45 22.12.2021
 

Биография Бориса Грызлова

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкБорис Грызлов
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Российский государственный и политический деятель Борис Вячеславович Грызлов родился 15 декабря 1950 года во Владивостоке.
В 1973 году окончил Ленинградский электротехнический институт связи имени профессора М.А. Бонч-Бруевича (ныне Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича). Кандидат политических наук (2001).
С 1973 года по 1977 год работал в научно-производственном объединении имени Коминтерна (ВНИИ радиостроения), участвовал в разработке космических систем связи.
В 1977 году перешел в ленинградское производственное объединение "Электроприбор", где проработал до 1996 года, пройдя путь от ведущего конструктора до директора крупного подразделения. Занимался разработкой интегральных схем новейших приборов для нужд обороны и народного хозяйства.
В 1996-1999 годах Грызлов возглавлял учебно-методический центр новых технологий обучения Балтийского государственного технического университета ("Военмех" имени Д.Ф. Устинова).
В 1999 году был президентом межрегионального фонда делового сотрудничества "Развитие регионов".
В октябре 1999 года Грызлов возглавил Санкт-Петербургское региональное отделение движения "Единство".
В декабре 1999 года был избран депутатом Государственной думы РФ третьего созыва по федеральному списку межрегионального движения "Единство".
В январе 2000 года был избран председателем фракции "Единство", в мае этого года был избран председателем политсовета партии "Единство".
С марта 2001 года по декабрь 2003 года – министр внутренних дел Российской Федерации.
В 2001 году Грызлов стал первым председателем российско-германского дискуссионного форума "Петербургский Диалог", созданного по инициативе президента России и федерального канцлера Германии.
В ноябре 2002 года Грызлов был избран председателем Высшего совета политической партии "Единая Россия", в ноябре 2004 года – председателем политической партии "Единая Россия", с апреля 2008 года – председатель Высшего совета политической партии "Единая Россия".
В декабре 2003 года был избран депутатом Государственной думы РФ четвертого созыва, в декабре 2007 года – пятого созыва. В обоих созывах был председателем Госдумы.
С апреля 2005 года по май 2007 года Борис Грызлов являлся председателем Межпарламентской ассамблеи Евразийского экономического сообщества (МПА ЕврАзЭС), председателем парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Также был председателем Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России.
14 декабря 2011 года отказался от мандата депутата Госдумы шестого созыва.
С 10 ноября 2012 года по 27 декабря 2016 года был председателем наблюдательного совета Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".
26 декабря 2015 года президент России Владимир Путин назначил Бориса Грызлова полномочным представителем РФ в Контактной группе по Украине.
С декабря 2015 года – председатель совета директоров корпорации "Тактическое ракетное вооружение".
С декабря 2016 года – председатель попечительского совета Экспертного института социальных исследований.
22 декабря 2021 года комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил кандидатуру Бориса Грызлова на пост российского посла в Белоруссии.
Награжден орденом Почета (2000), орденами "За заслуги перед Отечеством" II и III степеней (2005, 2008), орденом Александра Невского (2010), медалью П.А. Столыпина II степени (2011) и др.
Борис Грызлов женат. Супруга – Ада Грызлова, учредитель Национального открытого института России.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиБорис ГрызловГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Госдума РФ
 
 
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