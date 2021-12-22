https://ria.ru/20211222/gryzlov-1764955870.html

Комитет СНГ в Госдуме одобрил кандидатуру Грызлова на пост посла в Минск

Комитет СНГ в Госдуме одобрил кандидатуру Грызлова на пост посла в Минск - РИА Новости, 22.12.2021

Комитет СНГ в Госдуме одобрил кандидатуру Грызлова на пост посла в Минск

В комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрили кандидатуру Бориса Грызлова на пост российского посла в... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T17:18

2021-12-22T17:18

2021-12-22T18:43

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрили кандидатуру Бориса Грызлова на пост российского посла в Белоруссии, сообщил РИА Новости первый замглавы Константин Затулин."Действительно, сегодня на заседании комитета был представлен в качестве кандидата на должность чрезвычайного полномочного посла в Республике Беларусь Борис Вячеславович Грызлов", — рассказал Затулин.Как уточнил политик, в соответствии с законом комитет не определяет кандидатуру, а дает согласие в предварительном порядке на назначение того или иного лица главой дипмиссии или представителем России в государствах СНГ.Кроме того, он рассказал, что представитель МИД попросил отозвать действующего посла Евгения Лукьянова.Борис Грызлов родился 15 декабря 1950 года во Владивостоке в семье военнослужащего. В 1973 году окончил Ленинградский электротехнический институт связи имени профессора М. А. Бонч-Бруевича. С 1973 по 1977 год работал инженером в научно-производственном объединении имени Коминтерна (ВНИИ мощного радиостроения), участвовал в разработке космических систем связи. Прошел путь от ведущего конструктора до директора производственного объединения "Электронприбор".С марта 2001 года по декабрь 2003 года занимал пост министра внутренних дел России, по апрель 2016 года — постоянный член Совета безопасности.В 2002 году руководил высшим советом партии "Единая Россия". Избирался в Госдуму третьего, четвертого и пятого созывов, был спикером нижней палаты парламента, руководил фракцией "Единая Россия". С ноября 2004 года по апрель 2008 года возглавлял правящую партию.С апреля 2005 года по май 2007 года был председателем Межпарламентской ассамблеи Евразийского экономического сообщества, Парламентской ассамблеи ОДКБ. С марта 2004 года по декабрь 2011 года руководил Парламентским собранием Союза Белоруссии и России.С ноября 2012 года по декабрь 2016 года был главой наблюдательного совета госкорпорации "Росатом".С декабря 2015 года стал полномочным представителем России в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.С декабря 2016 года возглавляет совет директоров АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение".Грызлов — кандидат политических наук. Награжден орденами Почета, Александра Невского, "За заслуги перед Отечеством" третьей и второй степеней.

https://ria.ru/20210610/posol-1736443222.html

https://ria.ru/20201215/gryzlov-1589108005.html

https://ria.ru/20210614/belorussiya-1736936120.html

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политика, белоруссия, снг, госдума рф, россия, борис грызлов, константин затулин