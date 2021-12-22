https://ria.ru/20211222/gossluzhaschie-1764856747.html
Госдума приняла закон о премировании госслужащих
Госдума приняла закон о премировании госслужащих - РИА Новости, 22.12.2021
Госдума приняла закон о премировании госслужащих
Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла в третьем - окончательном - чтении законопроект, корректирующий условия выплаты премий федеральным... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T11:11
2021-12-22T11:11
2021-12-22T11:11
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла в третьем - окончательном - чтении законопроект, корректирующий условия выплаты премий федеральным гражданским служащим."Законопроектом предлагается придать универсальное значение премии, выплачиваемой федеральным гражданским служащим. В этой связи уточняется редакция пункта 4 части 5 статьи 50 федерального закона. Указанные изменения позволят рассматривать премирование не только в качестве меры поощрения за выполнение гражданскими служащими отдельных заданий, характеризующихся критериями особой важности и сложности, но и в целом за добросовестное исполнение должностных обязанностей", - следует из пояснительной записки.Инициативой предлагается установить полномочия кабмина по определению правил исчисления денежного содержания федерального госслужащего и порядка формирования фонда оплаты труда "работников федеральных госорганов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной гражданской службы"."Вступление в силу законопроекта в отношении центральных аппаратов... федеральных государственных органов и государственных органов субъектов РФ предусмотрено с 1 января 2022 года, а в отношении указанных территориальных органов и представительств - с 1 января 2023 года", - следует из документа.
https://ria.ru/20211221/zakon-1764734781.html
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общество, госдума рф, россия
Госдума приняла закон о премировании госслужащих
Госдума приняла закон о премировании госслужащих за добросовестное исполнение обязанностей