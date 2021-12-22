https://ria.ru/20211222/gibdd-1764863028.html
Начальника УГИБДД Колымы задержали за превышение должностных полномочий
Начальника УГИБДД Колымы задержали за превышение должностных полномочий - РИА Новости, 22.12.2021
Начальника УГИБДД Колымы задержали за превышение должностных полномочий
Правоохранители задержали начальника управления ГИБДД по Магаданской области Юрия Савейкина по делу о превышении должностных полномочий, сообщает прокуратура... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T11:36
2021-12-22T11:36
2021-12-22T11:43
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угибдд
магаданская область
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МАГАДАН, 22 дек – РИА Новости. Правоохранители задержали начальника управления ГИБДД по Магаданской области Юрия Савейкина по делу о превышении должностных полномочий, сообщает прокуратура Колымы."Из уголовного дела следует, что в 2019 году начальник УГИБДД УМВД России по Магаданской области дал незаконное указание подчиненным сотрудникам освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от предусмотренной законом ответственности. Противоправные действия пресечены сотрудниками УФСБ России по Магаданской области во взаимодействии с отделом собственной безопасности регионального УМВД России… Подозреваемый задержан, и в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщает ведомство.Савейкин пока продолжает занимать должность начальника ГИБДД, информирует региональное УМВД."В случае установления вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законодательством Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Магаданской области.
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происшествия, угибдд, магаданская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
11:36 22.12.2021 (обновлено: 11:43 22.12.2021)
Начальника УГИБДД Колымы задержали за превышение должностных полномочий
Начальника УГИБДД Колымы Савейкина задержали за превышение должностных полномочий