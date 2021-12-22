14:37 22.12.2021 (обновлено: 14:59 22.12.2021)
В Германии заявили о пятой волне пандемии из-за омикрон-штамма
В Германии заявили о пятой волне пандемии из-за распространения омикрон-штамма
© AP Photo / Michael SohnТестирование на коронавирус в Берлине
© AP Photo / Michael Sohn
БЕРЛИН, 22 дек – РИА Новости. В ФРГ уверенно начинается пятая волна пандемии COVID из-за распространения варианта "омикрон", заявил на брифинге в Берлине министр здравоохранения Карл Лаутербах.
"Мы должны уверенно рассчитывать сейчас на пятую волну, в Германии сейчас насчитывается сколько случаев "омикрона", ...что мы должны исходить из того, что Германия уже не сможет избежать волны, вызванной "омикроном", что она придет. Мы интенсивно готовимся к ней", - сказал министр.
Список ограничений, которые будут действовать в Германии c 28 декабря в связи с пандемией коронавируса, представил во вторник в Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам совещания, проведенного с главами федеральных земель и профильными министрами немецкого правительства. Жесткие ограничения для непривитых сохранятся. Присутствие на работе, пользование общественным транспортом возможно только для привитых, переболевших или сдавших в течение 24 часов тест на коронавирус. Еще более строгие правила действуют в розничной торговле, кино и театрах. Доступ имеют только привитые и переболевшие.
По словам Шольца, для непривитых граждан будет действовать следующие ограничения для встреч в собственном доме - это возможно в группах при участии не более двух других человек. Это правило будет распространено и на рождественские праздники (с 24 декабря). Встречи привитым и переболевшим гражданам разрешены в группах при участии до десяти человек, без учета детей в возрасте до 14 лет. Клубы и дискотеки останутся закрытыми. Канцлер добавил, что крупные "межрегиональные мероприятия" не смогут проводиться при участии живой публики, это "касается прежде всего футбольных матчей". Продажа пиротехники на Новый год будет запрещена, также в новогоднюю ночь будут запрещены собрания.