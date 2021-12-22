https://ria.ru/20211222/gazprom-1764837519.html

"Газпром" приостановил поставки топлива по трубопроводу Ямал — Европа

"Газпром" приостановил поставки топлива по трубопроводу Ямал — Европа - РИА Новости, 22.12.2021

"Газпром" приостановил поставки топлива по трубопроводу Ямал — Европа

"Газпром" не забронировал на среду мощности газопровода Ямал — Европа ни во время регулярной, ни на дополнительной сессии, свидетельствуют данные GSA Platform. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T08:26

2021-12-22T08:26

2021-12-22T09:14

экономика

европа

газпром

ямал-европа (газопровод)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93111/35/931113545_0:239:2501:1645_1920x0_80_0_0_59aa60358565583a919bf6cd69151d13.jpg

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. "Газпром" не забронировал на среду мощности газопровода Ямал — Европа ни во время регулярной, ни на дополнительной сессии, свидетельствуют данные GSA Platform.Компания продолжает снижать бронирование для транзита через Польшу: на пятницу она выкупала 27 миллионов кубометров, на субботу — 5,2 миллиона, на воскресенье — 4,2 миллиона, на понедельник — 3,8 миллиона из доступных 89,1 миллиона, на вторник же не заказала ничего.До этого в декабре "Газпром" резервировал по 31,4 миллиона кубометров, при этом в некоторые дни использовались только дополнительные сессии и краткосрочное внутридневное планирование на несколько часов.Трубопровод Ямал — Европа (вместе с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины) — один из основных путей поставок российского газа в Европу. Маршрут протяженностью более двух тысяч километров проходит через четыре государства — Россию, Белоруссию, Польшу и Германию. Его пропускная способность составляет 33 миллиарда кубометров газа в год.Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по газопроводу Ямал — Европа истек в прошлом году, и на 2020-2021 газовый год компания бронировала мощность магистрали через аукцион.

https://ria.ru/20211221/gaz-1764811401.html

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, европа, газпром, ямал-европа (газопровод), россия