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"Газпром" приостановил поставки топлива по трубопроводу Ямал — Европа
"Газпром" приостановил поставки топлива по трубопроводу Ямал — Европа - РИА Новости, 22.12.2021
"Газпром" приостановил поставки топлива по трубопроводу Ямал — Европа
"Газпром" не забронировал на среду мощности газопровода Ямал — Европа ни во время регулярной, ни на дополнительной сессии, свидетельствуют данные GSA Platform. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T08:26
2021-12-22T08:26
2021-12-22T09:14
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. "Газпром" не забронировал на среду мощности газопровода Ямал — Европа ни во время регулярной, ни на дополнительной сессии, свидетельствуют данные GSA Platform.Компания продолжает снижать бронирование для транзита через Польшу: на пятницу она выкупала 27 миллионов кубометров, на субботу — 5,2 миллиона, на воскресенье — 4,2 миллиона, на понедельник — 3,8 миллиона из доступных 89,1 миллиона, на вторник же не заказала ничего.До этого в декабре "Газпром" резервировал по 31,4 миллиона кубометров, при этом в некоторые дни использовались только дополнительные сессии и краткосрочное внутридневное планирование на несколько часов.Трубопровод Ямал — Европа (вместе с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины) — один из основных путей поставок российского газа в Европу. Маршрут протяженностью более двух тысяч километров проходит через четыре государства — Россию, Белоруссию, Польшу и Германию. Его пропускная способность составляет 33 миллиарда кубометров газа в год.Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по газопроводу Ямал — Европа истек в прошлом году, и на 2020-2021 газовый год компания бронировала мощность магистрали через аукцион.
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экономика, европа, газпром, ямал-европа (газопровод), россия
08:26 22.12.2021 (обновлено: 09:14 22.12.2021)
"Газпром" приостановил поставки топлива по трубопроводу Ямал — Европа
"Газпром" вновь приостановил поставки топлива по трубопроводу Ямал — Европа