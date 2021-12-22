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Украина и Венгрия договорились об увеличении импорта газа из ЕС

Украина и Венгрия договорились об увеличении импорта газа из ЕС - РИА Новости, 22.12.2021

Украина и Венгрия договорились об увеличении импорта газа из ЕС

Операторы ГТС Украины и Венгрии заключили соглашение о гарантированных мощностях для транспортировки ежесуточно до восьми миллионов кубометров газа из Венгрии... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T19:49

2021-12-22T19:49

2021-12-22T21:59

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КИЕВ, 22 дек — РИА Новости. Операторы ГТС Украины и Венгрии заключили соглашение о гарантированных мощностях для транспортировки ежесуточно до восьми миллионов кубометров газа из Венгрии на Украину, что позволит увеличить общие мощности для импорта до 35 миллионов кубов в сутки, заявил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Магогон."Оператор ГТС Украины" и оператор ГТС Венгрии FGSZ заключили соглашение о взаимодействии по введению с 1 января 2022 года гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении Венгрия — Украина. Для меня лично самое важное в этом соглашении — это создание для отечественных трейдеров возможности доступа к газу из LNG-терминала на острове Крк (Хорватия) и, соответственно, диверсификация источников поставок газа на Украину", — написал Макогон в Facebook в среду.По его словам, соглашение позволит физически транспортировать ежесуточно до восьми миллионов кубометров газа из Венгрии на Украину."Это, например, как дневной объем потребления газа в Киеве, который является крупнейшим потребителем газа. Вместе с имеющимися суточными мощностями из Словакии (27 миллионов кубометров) общий объем гарантированной мощности для импорта газа на Украину увеличится до 35 миллионов кубометров в сутки", — сообщил Макогон.Он добавил, что пока сделка заключается на тестовые три месяца. "За это время мы с венгерскими коллегами планируем согласовать и настроить все технические и операционные процессы, чтобы продолжить ее действие с апреля 2022 года и в дальнейшем увеличивать гарантированные мощности по этому направлению", — пояснил Макогон.Забронировать мощности для импорта в этом направлении можно будет уже с 31 декабря через платформу RBP на ежесуточных аукционах. Первый месячный аукцион состоится 17 января.

https://ria.ru/20211222/gaz-1764911805.html

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в мире, киев, венгрия, хорватия, facebook, спг, оператор гтс украины