Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211222/gaz-1764942254.html
Цена на газ в Европе превысила 2000 долларов за тысячу кубов
Цена на газ в Европе превысила 2000 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 22.12.2021
Цена на газ в Европе превысила 2000 долларов за тысячу кубов
Стоимость газа на европейском рынке вновь превзошла отметку в 2000 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T16:29
2021-12-22T17:36
в мире
азия
европа
северный поток — 2
цены на нефть
спг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764680778_0:279:3144:2048_1920x0_80_0_0_1d3e3dfcaf38b4ed7094f6c020b4d8fa.jpg
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Стоимость газа на европейском рынке вновь превзошла отметку в 2000 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.Цена январских фьючерсов на открытии площадки чуть превысила 2030 долларов, а в 11:29 опустилась до 1847,9 доллара, что на 12,3% ниже расчетной цены вторника (2106,2 доллара). Последний час стоимость колеблется в диапазоне 2015-2070 долларов и демонстрирует снижение на 1,7-4,5%.Средняя стоимость котировок в прошлом месяце составила 960 долларов, а к 21 декабря, по данным РИА Новости, этот показатель взлетел более чем на 40% и подошел к отметке 1370 долларов. Цена на споте в ноябре дошла почти до 950 долларов, а сейчас превысила 1280 долларов.Взлет цен на газ в Европе начался с апреля-мая, а уже в начале октября они превысили планку в 1000 долларов. Исторический максимум — 2190,4 доллара за тысячу кубометров — зафиксировали 21 декабря. Таких цифр не было на европейском рынке за всю историю работы газовых хабов с 1996 года.Эксперты связывают это с низким уровнем заполненности ПХГ в Европе, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Сейчас на рынок влияют также погода и неопределенность с сертификацией оператора "Северного потока — 2".
https://ria.ru/20211222/tankery-1764931298.html
https://ria.ru/20211222/potok-1764862810.html
азия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764680778_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_21a8bc1d2b207b667b4fcf5825748105.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азия, европа, северный поток — 2, цены на нефть, спг
16:29 22.12.2021 (обновлено: 17:36 22.12.2021)
 
Цена на газ в Европе превысила 2000 долларов за тысячу кубов

Цены фьючерсов на газ в Европе превысили 2000 долларов за тысячу кубов после падения

© REUTERS / Vasily Fedosenko/File PhotoРабочий на компрессорной станции газопровода Ямал-Европа недалеко от Несвижа
Рабочий на компрессорной станции газопровода Ямал-Европа недалеко от Несвижа - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© REUTERS / Vasily Fedosenko/File Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Стоимость газа на европейском рынке вновь превзошла отметку в 2000 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Цена январских фьючерсов на открытии площадки чуть превысила 2030 долларов, а в 11:29 опустилась до 1847,9 доллара, что на 12,3% ниже расчетной цены вторника (2106,2 доллара). Последний час стоимость колеблется в диапазоне 2015-2070 долларов и демонстрирует снижение на 1,7-4,5%.
Танкер-газовоз - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
15:45
Танкеры с СПГ меняют курс на Европу из-за скачка цен на газ, сообщили СМИ
Средняя стоимость котировок в прошлом месяце составила 960 долларов, а к 21 декабря, по данным РИА Новости, этот показатель взлетел более чем на 40% и подошел к отметке 1370 долларов. Цена на споте в ноябре дошла почти до 950 долларов, а сейчас превысила 1280 долларов.
Взлет цен на газ в Европе начался с апреля-мая, а уже в начале октября они превысили планку в 1000 долларов. Исторический максимум — 2190,4 доллара за тысячу кубометров — зафиксировали 21 декабря. Таких цифр не было на европейском рынке за всю историю работы газовых хабов с 1996 года.
Эксперты связывают это с низким уровнем заполненности ПХГ в Европе, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Сейчас на рынок влияют также погода и неопределенность с сертификацией оператора "Северного потока — 2".
Нанесение изоляции сварного шва на борту трубоукладочного судна Audacia во время строительства газопровода Северный поток ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
11:36
Польша обвинила "Газпром" в давлении на ЕК из-за "Северного потока — 2"
 
В миреАзияЕвропаСеверный поток — 2Цены на нефтьСПГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:35В Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасности
01:16В Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсии
01:14На Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учет
00:52Попавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООН
00:42Председатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на Украине
00:37Елка выпустила песню про "Новый год"
00:33Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесмену
00:15США в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за Украины
23:52Сбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ Белоруссии
23:49В Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в Анкаре
23:48В России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”
23:45В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов
23:40Медицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании Pfizer
23:40В Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"
23:35В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиков
23:32Грызлов назвал "десять шагов" Киева по Донбассу имитацией активности
23:27Киев отказался открыть КПП в праздники в Донбассе, заявили в ДНР
23:25Украинские военные впервые провели стрельбы из Javelin в Донбассе
23:15Поиски попавшего под лавину военного в Южной Осетии остановили до утра
23:12В Кремле назвали наиболее эффективные против "омикрона" вакцины
Лента новостейМолния
В Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасностиВ Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсииНа Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учетПопавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООНПредседатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на УкраинеЕлка выпустила песню про "Новый год" Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесменуСША в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за УкраиныСбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ БелоруссииВ Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в АнкареВ России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидовМедицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании PfizerВ Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиковГрызлов назвал "десять шагов" Киева по Донбассу имитацией активностиКиев отказался открыть КПП в праздники в Донбассе, заявили в ДНРУкраинские военные впервые провели стрельбы из Javelin в ДонбассеПоиски попавшего под лавину военного в Южной Осетии остановили до утраВ Кремле назвали наиболее эффективные против "омикрона" вакцины