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Цена на газ в Европе превысила 2000 долларов за тысячу кубов

Цена на газ в Европе превысила 2000 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 22.12.2021

Цена на газ в Европе превысила 2000 долларов за тысячу кубов

Стоимость газа на европейском рынке вновь превзошла отметку в 2000 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T16:29

2021-12-22T16:29

2021-12-22T17:36

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Стоимость газа на европейском рынке вновь превзошла отметку в 2000 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.Цена январских фьючерсов на открытии площадки чуть превысила 2030 долларов, а в 11:29 опустилась до 1847,9 доллара, что на 12,3% ниже расчетной цены вторника (2106,2 доллара). Последний час стоимость колеблется в диапазоне 2015-2070 долларов и демонстрирует снижение на 1,7-4,5%.Средняя стоимость котировок в прошлом месяце составила 960 долларов, а к 21 декабря, по данным РИА Новости, этот показатель взлетел более чем на 40% и подошел к отметке 1370 долларов. Цена на споте в ноябре дошла почти до 950 долларов, а сейчас превысила 1280 долларов.Взлет цен на газ в Европе начался с апреля-мая, а уже в начале октября они превысили планку в 1000 долларов. Исторический максимум — 2190,4 доллара за тысячу кубометров — зафиксировали 21 декабря. Таких цифр не было на европейском рынке за всю историю работы газовых хабов с 1996 года.Эксперты связывают это с низким уровнем заполненности ПХГ в Европе, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Сейчас на рынок влияют также погода и неопределенность с сертификацией оператора "Северного потока — 2".

https://ria.ru/20211222/tankery-1764931298.html

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в мире, азия, европа, северный поток — 2, цены на нефть, спг