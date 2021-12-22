14:31 22.12.2021 (обновлено: 16:25 22.12.2021)
"Нафтогаз Украины" пожаловался в Еврокомиссию на "Газпром"
"Нафтогаз Украины" пожаловался в Еврокомиссию на доминирование "Газпрома" в Европе
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области
КИЕВ, 22 дек — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" подал в Еврокомиссию жалобу на "Газпром", в которой утверждает, что российская госкорпорация злоупотребляет доминирующим положением на европейском рынке газа.
"Национальная компания подала ходатайство Генеральному директорату по конкуренции (Directorate General for Competition) о принятии немедленных мер по нормализации ситуации", — говорится в сообщении пресс-службы украинского предприятия.
Утверждается, что "Газпром", располагая достаточными объемами газа и имея возможность свободно использовать транзитные мощности украинской ГТС, отказался от поставок больших объемов топлива в Европу.
"Целью таких действий является, в частности, создание искусственного дефицита газа и давление на Европейский союз для скорейшего запуска газопровода "Северный поток — 2" без соблюдения требований европейского законодательства", — считают в "Нафтогазе".
По словам главы правления украинской компании Юрия Витренко, именно политика российской компании стала причиной рекордного роста газовых цен на континенте.
В своем обращении "Нафтогаз" также заявил, что "Газпром" должен допустить в свою экспортную систему газ частных поставщиков из России и Центральной Азии.
Накануне цены контрактов на поставку топлива в январе впервые в истории превысили отметку в 2,1 тысячи долларов.
Газ постепенно дорожал со второй половины весны этого года, но в начале осени котировки резко подскочили до рекордных показателей. Затем произошел спад, рынок лихорадит.
Эксперты объясняли резкие скачки влиянием нескольких факторов: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, сокращением предложения от основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
Осенью также стало известно об окончании строительства "Северного потока — 2", но сертификация оператора трубопровода затягивается, что тоже сказывается на контрактах.