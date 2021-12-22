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"Нафтогаз Украины" пожаловался в Еврокомиссию на "Газпром"
"Нафтогаз Украины" пожаловался в Еврокомиссию на "Газпром" - РИА Новости, 22.12.2021
"Нафтогаз Украины" пожаловался в Еврокомиссию на "Газпром"
"Нафтогаз Украины" подал в Еврокомиссию жалобу на "Газпром", в которой утверждает, что российская госкорпорация злоупотребляет доминирующим положением на... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T14:31
2021-12-22T16:25
экономика
украина
еврокомиссия
газпром
нафтогаз украины
в мире
природный газ
европа
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КИЕВ, 22 дек — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" подал в Еврокомиссию жалобу на "Газпром", в которой утверждает, что российская госкорпорация злоупотребляет доминирующим положением на европейском рынке газа."Национальная компания подала ходатайство Генеральному директорату по конкуренции (Directorate General for Competition) о принятии немедленных мер по нормализации ситуации", — говорится в сообщении пресс-службы украинского предприятия.Утверждается, что "Газпром", располагая достаточными объемами газа и имея возможность свободно использовать транзитные мощности украинской ГТС, отказался от поставок больших объемов топлива в Европу."Целью таких действий является, в частности, создание искусственного дефицита газа и давление на Европейский союз для скорейшего запуска газопровода "Северный поток — 2" без соблюдения требований европейского законодательства", — считают в "Нафтогазе".По словам главы правления украинской компании Юрия Витренко, именно политика российской компании стала причиной рекордного роста газовых цен на континенте.Заявители также попросили Брюссель немедленно принять обеспечительные меры, в том числе обязать "Газпром" выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы для поставки на российско-украинской границе или "по крайней мере, на границе Украины и стран ЕС".В своем обращении "Нафтогаз" также заявил, что "Газпром" должен допустить в свою экспортную систему газ частных поставщиков из России и Центральной Азии.Накануне цены контрактов на поставку топлива в январе впервые в истории превысили отметку в 2,1 тысячи долларов. Газ постепенно дорожал со второй половины весны этого года, но в начале осени котировки резко подскочили до рекордных показателей. Затем произошел спад, рынок лихорадит.Эксперты объясняли резкие скачки влиянием нескольких факторов: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, сокращением предложения от основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.Осенью также стало известно об окончании строительства "Северного потока — 2", но сертификация оператора трубопровода затягивается, что тоже сказывается на контрактах.
https://ria.ru/20211222/potok-1764862810.html
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экономика, украина, еврокомиссия, газпром, нафтогаз украины, в мире, природный газ, европа, евросоюз, северный поток — 2
14:31 22.12.2021 (обновлено: 16:25 22.12.2021)
 
"Нафтогаз Украины" пожаловался в Еврокомиссию на "Газпром"

"Нафтогаз Украины" пожаловался в Еврокомиссию на доминирование "Газпрома" в Европе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 22 дек — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" подал в Еврокомиссию жалобу на "Газпром", в которой утверждает, что российская госкорпорация злоупотребляет доминирующим положением на европейском рынке газа.
"Национальная компания подала ходатайство Генеральному директорату по конкуренции (Directorate General for Competition) о принятии немедленных мер по нормализации ситуации", — говорится в сообщении пресс-службы украинского предприятия.
Нанесение изоляции сварного шва на борту трубоукладочного судна Audacia во время строительства газопровода Северный поток ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
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Утверждается, что "Газпром", располагая достаточными объемами газа и имея возможность свободно использовать транзитные мощности украинской ГТС, отказался от поставок больших объемов топлива в Европу.
"Целью таких действий является, в частности, создание искусственного дефицита газа и давление на Европейский союз для скорейшего запуска газопровода "Северный поток — 2" без соблюдения требований европейского законодательства", — считают в "Нафтогазе".
По словам главы правления украинской компании Юрия Витренко, именно политика российской компании стала причиной рекордного роста газовых цен на континенте.
Заявители также попросили Брюссель немедленно принять обеспечительные меры, в том числе обязать "Газпром" выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы для поставки на российско-украинской границе или "по крайней мере, на границе Украины и стран ЕС".
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В своем обращении "Нафтогаз" также заявил, что "Газпром" должен допустить в свою экспортную систему газ частных поставщиков из России и Центральной Азии.
Накануне цены контрактов на поставку топлива в январе впервые в истории превысили отметку в 2,1 тысячи долларов.
Газ постепенно дорожал со второй половины весны этого года, но в начале осени котировки резко подскочили до рекордных показателей. Затем произошел спад, рынок лихорадит.
Эксперты объясняли резкие скачки влиянием нескольких факторов: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, сокращением предложения от основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
Осенью также стало известно об окончании строительства "Северного потока — 2", но сертификация оператора трубопровода затягивается, что тоже сказывается на контрактах.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
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ЭкономикаУкраинаЕврокомиссияГазпромНафтогаз УкраиныВ миреПриродный газЕвропаЕвросоюзСеверный поток — 2
 
 
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