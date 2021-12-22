https://ria.ru/20211222/gaz-1764911805.html

"Нафтогаз Украины" пожаловался в Еврокомиссию на "Газпром"

"Нафтогаз Украины" пожаловался в Еврокомиссию на "Газпром" - РИА Новости, 22.12.2021

"Нафтогаз Украины" пожаловался в Еврокомиссию на "Газпром"

"Нафтогаз Украины" подал в Еврокомиссию жалобу на "Газпром", в которой утверждает, что российская госкорпорация злоупотребляет доминирующим положением на... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T14:31

2021-12-22T14:31

2021-12-22T16:25

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КИЕВ, 22 дек — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" подал в Еврокомиссию жалобу на "Газпром", в которой утверждает, что российская госкорпорация злоупотребляет доминирующим положением на европейском рынке газа."Национальная компания подала ходатайство Генеральному директорату по конкуренции (Directorate General for Competition) о принятии немедленных мер по нормализации ситуации", — говорится в сообщении пресс-службы украинского предприятия.Утверждается, что "Газпром", располагая достаточными объемами газа и имея возможность свободно использовать транзитные мощности украинской ГТС, отказался от поставок больших объемов топлива в Европу."Целью таких действий является, в частности, создание искусственного дефицита газа и давление на Европейский союз для скорейшего запуска газопровода "Северный поток — 2" без соблюдения требований европейского законодательства", — считают в "Нафтогазе".По словам главы правления украинской компании Юрия Витренко, именно политика российской компании стала причиной рекордного роста газовых цен на континенте.Заявители также попросили Брюссель немедленно принять обеспечительные меры, в том числе обязать "Газпром" выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы для поставки на российско-украинской границе или "по крайней мере, на границе Украины и стран ЕС".В своем обращении "Нафтогаз" также заявил, что "Газпром" должен допустить в свою экспортную систему газ частных поставщиков из России и Центральной Азии.Накануне цены контрактов на поставку топлива в январе впервые в истории превысили отметку в 2,1 тысячи долларов. Газ постепенно дорожал со второй половины весны этого года, но в начале осени котировки резко подскочили до рекордных показателей. Затем произошел спад, рынок лихорадит.Эксперты объясняли резкие скачки влиянием нескольких факторов: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, сокращением предложения от основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.Осенью также стало известно об окончании строительства "Северного потока — 2", но сертификация оператора трубопровода затягивается, что тоже сказывается на контрактах.

https://ria.ru/20211222/potok-1764862810.html

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