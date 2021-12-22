https://ria.ru/20211222/gaz-1764910684.html
Европа не имеет возможностей для санкций против России, заявили в Италии
Европа не имеет возможностей для санкций против России, заявили в Италии - РИА Новости, 22.12.2021
Европа не имеет возможностей для санкций против России, заявили в Италии
Премьер-министр Италии Марио Драги выразил мнение, что Евросоюз не имеет возможностей для введения санкций против РФ в газовой сфере и не находится в нужных... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T14:28
2021-12-22T14:28
2021-12-22T14:39
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санкции
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РИМ, 22 дек – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги выразил мнение, что Евросоюз не имеет возможностей для введения санкций против РФ в газовой сфере и не находится в нужных обстоятельствах для этого."Давайте мы, европейцы, зададим себе вопрос, если мы хотим ввести санкции, которые касаются газа: действительно ли мы на это способны, достаточно сильны, правильный ли сейчас момент? Очевидно, ответы будут отрицательными", - заявил Драги в ходе итоговой пресс-конференции за год.По его мнению, Евросоюз должен в данный момент сохранять статус диалога с Россией. Драги подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин через переговоры с американским коллегой Джо Байденом дал понять, что "хочет находиться в состоянии переговоров, в котором возможно развитие событий, которое не привело бы к непоправимым последствиям".
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италия, европа, россия, в мире, владимир путин, евросоюз, марио драги, санкции
14:28 22.12.2021 (обновлено: 14:39 22.12.2021)
Европа не имеет возможностей для санкций против России, заявили в Италии
Премьер Италии Драги: Европа не имеет возможностей для санкций против России в сфере газа