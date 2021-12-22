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https://ria.ru/20211222/gaz-1764884292.html
Итальянцы бьют тревогу: в Европе зреет серьезный раскол
В Италии назвали настоящего виновника роста цен на газ - РИА Новости, 22.12.2021
Итальянцы бьют тревогу: в Европе зреет серьезный раскол
Еврокомиссия не нашла доказательств вины России в "космическом" росте цен на газ, в то время как погоня за зеленой энергетикой сильно влияет на подорожание... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T12:52
2021-12-22T13:58
экономика
москва
евросоюз
еврокомиссия
газпром
восточная европа
маргрет вестагер
северный поток — 2
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Еврокомиссия не нашла доказательств вины России в "космическом" росте цен на газ, в то время как погоня за зеленой энергетикой сильно влияет на подорожание топлива, пишет итальянская газета La Stampa.Журналисты напомнили, что настроенная против "Северного потока — 2" Польша обращалась к вице-президенту ЕК Маргрет Вестагер с призывом проверить деятельность "Газпрома" на признаки "манипуляции рынком" в целях финансовой и политической выгоды. В Брюсселе на это заявили, что собранных данных по этому вопросу недостаточно, чтобы делать выводы о вине Москвы.По мнению авторов статьи, причиной проблем с газом следует считать не столько действия России, сколько ставший в последнее время особенно очевидным разлад внутри самого Евросоюза."Брюссель решил положить конец государственной помощи наиболее загрязняющим среду ископаемым видам топлива. Это относится и к газовым проектам, которые будут одобрены ЕС только в том случае, "если они перспективны" или будут помогать Восточной Европе отказаться от угля", — объясняет СМИ.Однако у стран — флагманов Европы оказались разные взгляды на способы замещения неэкологичных источников энергии, что разделило Евросоюз минимум на две части."Благие намерения в отношении государственной помощи вступают в противоречие с тупиковой ситуацией из-за таксономии, позволяющей решить, будут ли и в какой степени ядерная и газовая отрасли считаться необходимыми источниками для энергетического перехода. Долгожданное решение отложили на более поздний срок. Не в последнюю очередь потому, что этот вызов разыгрывается на франко-германской оси: Париж — за ядерную энергетику, Берлин — против", — пишет La Stampa.Читатели газеты также высказались о "роли" Москвы в росте цен на топливо в Европе."Мы не позволяем им въезжать в Европу, мы блокируем их счета в европейских банках. Евросоюз — это утопия, факт", — заметил 1956marco1956.Газ постепенно дорожал со второй половины весны этого года, но в начале осени котировки резко выросли до рекордных показателей. Затем произошел спад, рынок лихорадит.Эксперты объясняли резкие скачки низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, сокращением предложения от основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.Осенью также стало известно об окончании строительства "Северного потока — 2", но сертификация оператора трубопровода затягивается, что тоже сказывается на контрактах.
https://ria.ru/20211222/fyuchers-1764848302.html
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экономика, москва, евросоюз, еврокомиссия, газпром, восточная европа, маргрет вестагер, северный поток — 2, цены на нефть, россия
12:52 22.12.2021 (обновлено: 13:58 22.12.2021)
 
В Италии назвали настоящего виновника роста цен на газ

La Stampa: Россию попытались выставить виновной в ошибках ЕС, но забыли о доказательствах

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Еврокомиссия не нашла доказательств вины России в "космическом" росте цен на газ, в то время как погоня за зеленой энергетикой сильно влияет на подорожание топлива, пишет итальянская газета La Stampa.
Журналисты напомнили, что настроенная против "Северного потока — 2" Польша обращалась к вице-президенту ЕК Маргрет Вестагер с призывом проверить деятельность "Газпрома" на признаки "манипуляции рынком" в целях финансовой и политической выгоды. В Брюсселе на это заявили, что собранных данных по этому вопросу недостаточно, чтобы делать выводы о вине Москвы.
По мнению авторов статьи, причиной проблем с газом следует считать не столько действия России, сколько ставший в последнее время особенно очевидным разлад внутри самого Евросоюза.
"Брюссель решил положить конец государственной помощи наиболее загрязняющим среду ископаемым видам топлива. Это относится и к газовым проектам, которые будут одобрены ЕС только в том случае, "если они перспективны" или будут помогать Восточной Европе отказаться от угля", — объясняет СМИ.
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Однако у стран — флагманов Европы оказались разные взгляды на способы замещения неэкологичных источников энергии, что разделило Евросоюз минимум на две части.
"Благие намерения в отношении государственной помощи вступают в противоречие с тупиковой ситуацией из-за таксономии, позволяющей решить, будут ли и в какой степени ядерная и газовая отрасли считаться необходимыми источниками для энергетического перехода. Долгожданное решение отложили на более поздний срок. Не в последнюю очередь потому, что этот вызов разыгрывается на франко-германской оси: Париж — за ядерную энергетику, Берлин — против", — пишет La Stampa.
Читатели газеты также высказались о "роли" Москвы в росте цен на топливо в Европе.

"Кто знает, почему мы должны ладить с теми, кто находится по ту сторону океана и ничего нам не дает, а не с теми, кто нам близок и дает то, что нам нужно…" — написал один из комментаторов.

"Мы не позволяем им въезжать в Европу, мы блокируем их счета в европейских банках. Евросоюз — это утопия, факт", — заметил 1956marco1956.
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Газ постепенно дорожал со второй половины весны этого года, но в начале осени котировки резко выросли до рекордных показателей. Затем произошел спад, рынок лихорадит.
Эксперты объясняли резкие скачки низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, сокращением предложения от основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
Осенью также стало известно об окончании строительства "Северного потока — 2", но сертификация оператора трубопровода затягивается, что тоже сказывается на контрактах.
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