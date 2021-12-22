Итальянцы бьют тревогу: в Европе зреет серьезный раскол

12:52 22.12.2021 (обновлено: 13:58 22.12.2021)
В Италии назвали настоящего виновника роста цен на газ
La Stampa: Россию попытались выставить виновной в ошибках ЕС, но забыли о доказательствах
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Еврокомиссия не нашла доказательств вины России в "космическом" росте цен на газ, в то время как погоня за зеленой энергетикой сильно влияет на подорожание топлива, пишет итальянская газета La Stampa.
Журналисты напомнили, что настроенная против "Северного потока — 2" Польша обращалась к вице-президенту ЕК Маргрет Вестагер с призывом проверить деятельность "Газпрома" на признаки "манипуляции рынком" в целях финансовой и политической выгоды. В Брюсселе на это заявили, что собранных данных по этому вопросу недостаточно, чтобы делать выводы о вине Москвы.
По мнению авторов статьи, причиной проблем с газом следует считать не столько действия России, сколько ставший в последнее время особенно очевидным разлад внутри самого Евросоюза.
"Брюссель решил положить конец государственной помощи наиболее загрязняющим среду ископаемым видам топлива. Это относится и к газовым проектам, которые будут одобрены ЕС только в том случае, "если они перспективны" или будут помогать Восточной Европе отказаться от угля", — объясняет СМИ.
"Благие намерения в отношении государственной помощи вступают в противоречие с тупиковой ситуацией из-за таксономии, позволяющей решить, будут ли и в какой степени ядерная и газовая отрасли считаться необходимыми источниками для энергетического перехода. Долгожданное решение отложили на более поздний срок. Не в последнюю очередь потому, что этот вызов разыгрывается на франко-германской оси: Париж — за ядерную энергетику, Берлин — против", — пишет La Stampa.
Читатели газеты также высказались о "роли" Москвы в росте цен на топливо в Европе.
"Кто знает, почему мы должны ладить с теми, кто находится по ту сторону океана и ничего нам не дает, а не с теми, кто нам близок и дает то, что нам нужно…" — написал один из комментаторов.
"Мы не позволяем им въезжать в Европу, мы блокируем их счета в европейских банках. Евросоюз — это утопия, факт", — заметил 1956marco1956.
Газ постепенно дорожал со второй половины весны этого года, но в начале осени котировки резко выросли до рекордных показателей. Затем произошел спад, рынок лихорадит.
Эксперты объясняли резкие скачки низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, сокращением предложения от основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
Осенью также стало известно об окончании строительства "Северного потока — 2", но сертификация оператора трубопровода затягивается, что тоже сказывается на контрактах.