https://ria.ru/20211222/gaz-1764842575.html
"Газпром" обсуждает с Китаем поставки сжиженного углеводородного газа
"Газпром" обсуждает с Китаем поставки сжиженного углеводородного газа - РИА Новости, 22.12.2021
"Газпром" обсуждает с Китаем поставки сжиженного углеводородного газа
"Газпром" ведет переговоры с Китаем о поставках сжиженного углеводородного газа (СУГ) и гелия с Амурского ГПЗ, сообщил глава представительства компании в Пекине РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T09:32
2021-12-22T09:32
2021-12-22T09:46
экономика
китай
газпром
амурский гпз
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. "Газпром" ведет переговоры с Китаем о поставках сжиженного углеводородного газа (СУГ) и гелия с Амурского ГПЗ, сообщил глава представительства компании в Пекине Виктор Ковтун."Поставками газа и взаимодействием в сфере ПХГ сотрудничество "Газпрома" с китайскими партнерами не ограничивается. Например, сейчас ведутся активные переговоры по вопросу поставок сжиженных углеводородных газов и гелия с Амурского газоперерабатывающего завода. Китайские партнеры уже выразили заинтересованность в закупках этой продукции", - рассказал Ковтун в интервью корпоративному изданию "Газпрома".Он отметил, что в ходе заседаний совместных координационных комитетов "Газпрома" с китайскими CNPC и CNOOC обсуждаются также вопросы по таким перспективным направлениям, как газовая генерация электроэнергии, развитие производственно-сбытовой инфраструктуры природного газа в качестве моторного топлива на международном транспортном маршруте Европа–Китай, совместная реализация проектов в сфере сжижения газа."Мы уверены, что обсуждаемые сейчас между "Газпромом" и китайскими партнерами проекты будут востребованы китайским рынком. А значит, на китайском направлении предстоит еще очень много работы", - заключил Ковтун.
https://ria.ru/20211221/gaz-1764811401.html
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экономика, китай, газпром, амурский гпз
09:32 22.12.2021 (обновлено: 09:46 22.12.2021)
"Газпром" обсуждает с Китаем поставки сжиженного углеводородного газа
"Газпром" ведет переговоры с Китаем о поставках сжиженного углеводородного газа и гелия