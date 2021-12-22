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Фьючерсы на газ в Европе опустились ниже 2000 долларов
Фьючерсы на газ в Европе опустились ниже 2000 долларов - РИА Новости, 22.12.2021
Фьючерсы на газ в Европе опустились ниже 2000 долларов
Цена газа на рынке Европы начала среду падением и в ходе торгов опустилась ниже 2000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T10:19
2021-12-22T10:19
2021-12-22T10:48
экономика
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Цена газа на рынке Европы начала среду падением и в ходе торгов опустилась ниже 2000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость январских фьючерсов по индексу голландского TTF сначала держалась на уровне чуть выше 2030 долларов, а к 10:14 мск уменьшилась до 1980 долларов, что на шесть процентов ниже вторничного расчета (2106,2 доллара).Газ постепенно дорожал со второй половины весны, но в начале осени котировки резко подскочили до рекордных показателей. Затем произошел спад, рынок лихорадит.Эксперты объясняли резкие скачки влиянием нескольких факторов: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, сокращением предложения от основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.Осенью также стало известно об окончании строительства "Северного потока — 2", но сертификация оператора трубопровода затягивается, что тоже сказывается на контрактах.
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экономика, европа
10:19 22.12.2021 (обновлено: 10:48 22.12.2021)
Фьючерсы на газ в Европе опустились ниже 2000 долларов
Цена газа на европейском фьючерсном рынке опустилась ниже 2000 долларов