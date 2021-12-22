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Наука
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Ученые определили, жили ли наши предки вместе с динозаврами
Ученые определили, жили ли наши предки вместе с динозаврами - РИА Новости, 22.12.2021
Ученые определили, жили ли наши предки вместе с динозаврами
Ученые из Великобритании и США разработали новый метод оценки графиков эволюции биологических видов на основе геномных данных. Авторы доказали, что современные... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T19:00
2021-12-22T22:29
наука
лондонский университет
бристольский университет
земля - риа наука
биология
палеонтология
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Ученые из Великобритании и США разработали новый метод оценки графиков эволюции биологических видов на основе геномных данных. Авторы доказали, что современные группы млекопитающих возникли после вымирания динозавров на рубеже мелового и палеогенового периодов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.Большие наборы геномных данных являются ключом к пониманию эволюции видов, но их анализ требует много времени и больших вычислительных мощностей. Исследователи из Лондонского университета королевы Марии, Бристольского университета и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе разработали вычислительный подход для быстрого получения точно датированных филогеномных схем эволюции, известных как временные деревья.Используя новый метод, авторы составили самую подробную на сегодняшний день хронологическую схему эволюции млекопитающих на уровне видов и ответили на давний вопрос о том, возникли ли современные группы плацентарных млекопитающих до или после мел-палеогенового вымирания, когда с лица Земли исчезли все нептичьи динозавры.Полученные данные подтверждают, что предки современных плацентарных млекопитающих, включающих такие группы, как приматы, грызуны, китообразные, плотоядные и рукокрылые, появились после массового вымирания, которое произошло 66 миллионов лет назад, и никогда не пересекались в биологической истории с динозаврами."Объединив в анализе полные геномы и информацию об окаменелостях, мы смогли получить точную временную шкалу эволюции. Сосуществовали ли современные группы млекопитающих с динозаврами? Теперь у нас есть однозначный ответ — нет, они возникли после массового вымирания", — приводятся в пресс-релизе Лондонского университета королевы Марии слова ведущего автора статьи доктора Сандры Альварес-Карретеро (Sandra Álvarez-Carretero)."Хронология эволюции млекопитающих — одна из самых спорных тем в эволюционной биологии, — продолжает еще один участник исследования профессор Фил Донохью (Phil Donoghue) из Бристольского университета. — Ранние исследования помещали первых планцентарных глубоко в меловой период, в эпоху динозавров. В последние два десятилетия обсуждают два сценария диверсификации млекопитающих — до и после мел-палеогенового вымирания. Наши результаты дают ответ на этот вопрос".Для получения однозначного ответа авторы проанализировали генетические наборы данных почти пяти тысяч видов млекопитающих, в том числе 72 полных генома, а также разработали быстрый байесовский подход для анализа большого количества последовательностей генома и учета неопределенностей в данных."Мы решили вычислительные трудности, разделив анализ на этапы. Сначала мы смоделировали сами временные рамки с использованием 72 поных геномов, а затем наложили результаты для оставшихся видов", — объясняет суть подхода еще один автор исследования доктор Марио дош Рейш (Mario dos Reis) их Лондонского университета королевы Марии.Ученые надеются, что по мере появления новых геномных данных разработанный ими метод позволит быстро обрабатывать их и получать новые интересные результаты для решения спорных вопросов эволюции.
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лондонский университет, бристольский университет, земля - риа наука, биология, палеонтология
19:00 22.12.2021 (обновлено: 22:29 22.12.2021)
 
Ученые определили, жили ли наши предки вместе с динозаврами

Биологи представили самый подробный график эволюции основных групп млекопитающих

© Pam GillПервые млекопитающие
Первые млекопитающие
© Pam Gill
Первые млекопитающие
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Ученые из Великобритании и США разработали новый метод оценки графиков эволюции биологических видов на основе геномных данных. Авторы доказали, что современные группы млекопитающих возникли после вымирания динозавров на рубеже мелового и палеогенового периодов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
Большие наборы геномных данных являются ключом к пониманию эволюции видов, но их анализ требует много времени и больших вычислительных мощностей. Исследователи из Лондонского университета королевы Марии, Бристольского университета и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе разработали вычислительный подход для быстрого получения точно датированных филогеномных схем эволюции, известных как временные деревья.
Используя новый метод, авторы составили самую подробную на сегодняшний день хронологическую схему эволюции млекопитающих на уровне видов и ответили на давний вопрос о том, возникли ли современные группы плацентарных млекопитающих до или после мел-палеогенового вымирания, когда с лица Земли исчезли все нептичьи динозавры.
Полученные данные подтверждают, что предки современных плацентарных млекопитающих, включающих такие группы, как приматы, грызуны, китообразные, плотоядные и рукокрылые, появились после массового вымирания, которое произошло 66 миллионов лет назад, и никогда не пересекались в биологической истории с динозаврами.
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"Объединив в анализе полные геномы и информацию об окаменелостях, мы смогли получить точную временную шкалу эволюции. Сосуществовали ли современные группы млекопитающих с динозаврами? Теперь у нас есть однозначный ответ — нет, они возникли после массового вымирания", — приводятся в пресс-релизе Лондонского университета королевы Марии слова ведущего автора статьи доктора Сандры Альварес-Карретеро (Sandra Álvarez-Carretero).
"Хронология эволюции млекопитающих — одна из самых спорных тем в эволюционной биологии, — продолжает еще один участник исследования профессор Фил Донохью (Phil Donoghue) из Бристольского университета. — Ранние исследования помещали первых планцентарных глубоко в меловой период, в эпоху динозавров. В последние два десятилетия обсуждают два сценария диверсификации млекопитающих — до и после мел-палеогенового вымирания. Наши результаты дают ответ на этот вопрос".
Для получения однозначного ответа авторы проанализировали генетические наборы данных почти пяти тысяч видов млекопитающих, в том числе 72 полных генома, а также разработали быстрый байесовский подход для анализа большого количества последовательностей генома и учета неопределенностей в данных.
"Мы решили вычислительные трудности, разделив анализ на этапы. Сначала мы смоделировали сами временные рамки с использованием 72 поных геномов, а затем наложили результаты для оставшихся видов", — объясняет суть подхода еще один автор исследования доктор Марио дош Рейш (Mario dos Reis) их Лондонского университета королевы Марии.
Ученые надеются, что по мере появления новых геномных данных разработанный ими метод позволит быстро обрабатывать их и получать новые интересные результаты для решения спорных вопросов эволюции.
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