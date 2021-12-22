В ЕСПЧ "избирательно" относятся к защите прав, заявили юристы
Юристы обвинили ЕСПЧ в "избирательном" отношении к защите прав и двойных стандартах
© AP Photo / Christian LutzЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
© AP Photo / Christian Lutz
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Европейское правосудие на примере Европейского суда по правам человека избирательно относится к защите прав людей, применяя двойные стандарты, говорится в докладе Московского бюро по правам человека "Нарушение прав граждан Российской Федерации и соотечественников за рубежом в 2021 году".
"В период с 2014 по 2021 годы в Европейский суд по правам человека обратились около 7 тысяч жителей ДНР и ЛНР, а также около 1 тысячи крымчан. Эти люди потеряли близких и родных, кров, работу, стали инвалидами. Многим пришлось навсегда покинуть свои дома. Однако ни один из исков к официальному Киеву за семь лет так и не был рассмотрен. Это свидетельствует об избирательности европейского правосудия и наличии двойных стандартов. Покрывая представителей украинской власти, европейские судьи фактически участвуют в многочисленных нарушениях прав граждан России и наших соотечественников на Украине",- говорится в докладе, который был представлен в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Кроме того, в 2021 году отмечено масштабное нарушение прав граждан России на свободу передвижения, потому что Соединенные Штаты на протяжении длительного периода фактически препятствуют въезду на собственную территорию граждан России. По этому пути идут и такие страны, как Украина и Молдавия, подчеркнул директор бюро Александр Брод.
"Ситуация с политическими и культурными правами россиян и наших соотечественников в 2021 году имела тенденцию к деградации в ряде стран постсоветского пространства, прежде всего, в странах Прибалтики, на Украине, в Молдавии",- говорится в материалах.
Кроме того, по словам Брода, в странах Прибалтики участились случаи арестов, задержаний и вынесения обвинительных приговоров российским гражданам и соотечественникам, защищающим права русскоязычного населения прибалтийских государств.
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