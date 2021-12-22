https://ria.ru/20211222/ekzamen-1764827700.html

Мать юной студентки-вундеркинда набросилась на преподавателей

Мать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзамене - РИА Новости, 22.12.2021

Мать юной студентки-вундеркинда набросилась на преподавателей

Мать девятилетней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой Наталия рассказала в беседе с "МК" свою версию произошедшего во время экзамена у ее дочери. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T00:57

2021-12-22T00:57

2021-12-22T09:37

происшествия

общество

мгу имени м. в. ломоносова

алиса теплякова

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Мать девятилетней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой Наталия рассказала в беседе с "МК" свою версию произошедшего во время экзамена у ее дочери.Девочка сдавала экзамен по предмету "Введение в психологию", но, по словам представителя МГУ, ответила неправильно, расстроилась и выбежала из аудитории. После этого ее отец "устроил скандал", "кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям". Работники ВУЗа вызвали полицию, при этом мужчину закрыли в аудитории, "чтобы он не смог никому нанести физического вреда". Впоследствии отец девочки заявил, что подает заявление в полицию о "незаконном удержании ребенка".Как рассказала Наталия, для девочки это был второй экзамен. При этом родители попросили учебную часть факультета провести экзамен без письменной части, только устно. "Мы объяснили, что это сильно ухудшает ее условия, потому что, во-первых, скорость письма у ребенка в девять лет ниже, чем у взрослых студентов, а, во-вторых, такой формат вообще не предусмотрен, так как письменная речь от устной отличается, ответ будет разным и готовиться нужно по-разному", - заявила она.По ее словам, экзаменаторы все же настояли на письменном ответе на один из двух вопросов. На второй вопрос девочка отвечала устно. "Через полтора часа Евгений уже начал волноваться за нее, спрашивать, где ребенок? Ему сказали, что экзамен закончился... Но она не выходила. Папа говорит: "Пустите меня к ребенку!", но его не пускают к ней. И ребенка не выводят. Более часа прошло, когда Алису все-таки к нему привели", - рассказала мать девочки.При этом она добавила, что в результате девятилетняя студентка получила оценку "неудовлетворительно" из-за "фрагментарных" знаний. "Оценку озвучил замдекана, а не преподаватель. Но в рабочем плане стоит, что даже если знания "фрагментарные", то оценка должна быть "3", а не "2". Но она была готова по предмету гораздо сильнее, чем на "фрагментарные знания"", - подытожила женщина.Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике и подала документы на факультет психологии МГУ. Ей не удалось поступить на бюджетное место, поэтому она стала студенткой на платной основе. В сентябре однокурсник девочки рассказывал, что она задает вопросы не по теме занятий, а также включает микрофон, несмотря на просьбы преподавателей этого не делать.

https://ria.ru/20211116/vunderkind-1759220540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, общество, мгу имени м. в. ломоносова, алиса теплякова