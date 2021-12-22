https://ria.ru/20211222/ekstraditsiya-1764918138.html
Болгария выдала России обвиняемого в многомиллионном рейдерстве
Болгария выдала России обвиняемого в многомиллионном рейдерстве - РИА Новости, 22.12.2021
Болгария выдала России обвиняемого в многомиллионном рейдерстве
Россиянина Владимира Борисова, объявленного в международный розыск за рейдерский захват здания с ущербом на сотни миллионов рублей, экстрадировали из Болгарии,... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T14:55
2021-12-22T14:55
2021-12-22T14:55
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россиянина Владимира Борисова, объявленного в международный розыск за рейдерский захват здания с ущербом на сотни миллионов рублей, экстрадировали из Болгарии, сообщает в среду Генпрокуратура РФ."Благодаря слаженным действиям ГП РФ и организованному тесному взаимодействию с компетентными органами ... Болгарии удалось добиться принятия положительного решения о выдаче обвиняемого. В сопровождении спецконвоя Владимир Борисов будет доставлен из ... Софии в ... Москву", - говорится в сообщении.По версии следствия, не позднее июля 2014 года в Санкт-Петербурге Борисов провели рейдерский захват "Института архитектурно-строительного проектирования", представив в Росимущество пакет фальшивых документов и затем передав активы фирме Борисова.Таким образом, сообщники похитили нежилые помещения, а также право требования на дебиторскую задолженность на сумму не менее 62 миллионов рублей. Впоследствии все это было продано – ущерб составил минимум 305 миллионов рублей.После возбуждения уголовного дела Борисов скрылся за границу и был объявлен в международный розыск. Его задержали в Болгарии 18 октября.
https://ria.ru/20210719/khischenie-1741873524.html
https://ria.ru/20210708/vengriya-1740441480.html
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в мире, болгария, софия (город), генеральная прокуратура рф, россия
Болгария выдала России обвиняемого в многомиллионном рейдерстве
Болгария экстрадировала обвиняемого в рейдерстве на сотни миллионов россиянина Борисова