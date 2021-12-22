https://ria.ru/20211222/ekonomika-1764985502.html
Песков заявил, что экономика почти восстановилась после пандемии
Песков заявил, что экономика почти восстановилась после пандемии - РИА Новости, 22.12.2021
Песков заявил, что экономика почти восстановилась после пандемии
Экономика России более-менее встала на ноги после пандемийного шока, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T19:57
2021-12-22T19:57
2021-12-22T21:34
экономика
общество
дмитрий песков
россия
нтв (телеканал)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Экономика России более-менее встала на ноги после пандемийного шока, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.В интервью телеканалу НТВ Песков отметил, что на большой пресс-конференции президент традиционно подводит итоги года."Это и экономические итоги года. Мы более-менее встали на ноги после пандемийного шока", - сказал он.Говоря об итогах года, Песков также назвал последствия неблагоприятной мировой конъюнктуры: "инфляционные процессы в мире, продолжающийся мировой экономический кризис, это естественно накладывает отпечаток"."И обо всем этом нужно рассказать. Все это вызывает интерес живой", - добавил Песков.По его словам, можно с легкостью предположить, что эти темы будут затронуты на большой пресс-конференции.
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экономика, общество, дмитрий песков, россия, нтв (телеканал)
19:57 22.12.2021 (обновлено: 21:34 22.12.2021)
Песков заявил, что экономика почти восстановилась после пандемии
Пресс-секретарь Песков заявил, что экономика почти восстановилась после пандемийного шока