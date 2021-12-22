Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211222/ekonomika-1764985502.html
Песков заявил, что экономика почти восстановилась после пандемии
Песков заявил, что экономика почти восстановилась после пандемии - РИА Новости, 22.12.2021
Песков заявил, что экономика почти восстановилась после пандемии
Экономика России более-менее встала на ноги после пандемийного шока, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T19:57
2021-12-22T21:34
экономика
общество
дмитрий песков
россия
нтв (телеканал)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616415_0:183:2899:1814_1920x0_80_0_0_bfbf1ef0219a81f00a808b95737eed48.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Экономика России более-менее встала на ноги после пандемийного шока, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.В интервью телеканалу НТВ Песков отметил, что на большой пресс-конференции президент традиционно подводит итоги года."Это и экономические итоги года. Мы более-менее встали на ноги после пандемийного шока", - сказал он.Говоря об итогах года, Песков также назвал последствия неблагоприятной мировой конъюнктуры: "инфляционные процессы в мире, продолжающийся мировой экономический кризис, это естественно накладывает отпечаток"."И обо всем этом нужно рассказать. Все это вызывает интерес живой", - добавил Песков.По его словам, можно с легкостью предположить, что эти темы будут затронуты на большой пресс-конференции.
https://ria.ru/20211222/mishustin-1764946904.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616415_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_85b822f87e680a40d54f56fae8acbb4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, общество, дмитрий песков, россия, нтв (телеканал)
19:57 22.12.2021 (обновлено: 21:34 22.12.2021)
 
Песков заявил, что экономика почти восстановилась после пандемии

Пресс-секретарь Песков заявил, что экономика почти восстановилась после пандемийного шока

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Экономика России более-менее встала на ноги после пандемийного шока, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В интервью телеканалу НТВ Песков отметил, что на большой пресс-конференции президент традиционно подводит итоги года.
"Это и экономические итоги года. Мы более-менее встали на ноги после пандемийного шока", - сказал он.
Говоря об итогах года, Песков также назвал последствия неблагоприятной мировой конъюнктуры: "инфляционные процессы в мире, продолжающийся мировой экономический кризис, это естественно накладывает отпечаток".
"И обо всем этом нужно рассказать. Все это вызывает интерес живой", - добавил Песков.
По его словам, можно с легкостью предположить, что эти темы будут затронуты на большой пресс-конференции.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
16:46
Мишустин назвал кардинальное улучшение жизни людей целью правительства
 
ЭкономикаОбществоДмитрий ПесковРоссияНТВ (телеканал)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:35В Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасности
01:16В Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсии
01:14На Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учет
00:52Попавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООН
00:42Председатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на Украине
00:37Елка выпустила песню про "Новый год"
00:33Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесмену
00:15США в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за Украины
23:52Сбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ Белоруссии
23:49В Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в Анкаре
23:48В России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”
23:45В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов
23:40Медицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании Pfizer
23:40В Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"
23:35В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиков
23:32Грызлов назвал "десять шагов" Киева по Донбассу имитацией активности
23:27Киев отказался открыть КПП в праздники в Донбассе, заявили в ДНР
23:25Украинские военные впервые провели стрельбы из Javelin в Донбассе
23:15Поиски попавшего под лавину военного в Южной Осетии остановили до утра
23:12В Кремле назвали наиболее эффективные против "омикрона" вакцины
Лента новостейМолния
В Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасностиВ Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсииНа Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учетПопавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООНПредседатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на УкраинеЕлка выпустила песню про "Новый год" Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесменуСША в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за УкраиныСбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ БелоруссииВ Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в АнкареВ России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидовМедицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании PfizerВ Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиковГрызлов назвал "десять шагов" Киева по Донбассу имитацией активностиКиев отказался открыть КПП в праздники в Донбассе, заявили в ДНРУкраинские военные впервые провели стрельбы из Javelin в ДонбассеПоиски попавшего под лавину военного в Южной Осетии остановили до утраВ Кремле назвали наиболее эффективные против "омикрона" вакцины