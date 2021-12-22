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В Мурманской области ребенок попал под колеса грузовика
В Мурманской области ребенок попал под колеса грузовика - РИА Новости, 22.12.2021
В Мурманской области ребенок попал под колеса грузовика
В городе Гаджиево семилетний ребёнок попал под колеса грузового автомобиля, он скатился с горки прямо на проезжую часть, СК проводит по данному факту проверку,... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T18:44
2021-12-22T18:44
2021-12-22T18:44
происшествия
мурманская область
гаджиево
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. В городе Гаджиево семилетний ребёнок попал под колеса грузового автомобиля, он скатился с горки прямо на проезжую часть, СК проводит по данному факту проверку, сообщили в СУСК РФ по Мурманской области."В средствах массовой информации размещен видеоролик, на котором зафиксирован наезд автомобиля на ребенка. По данному факту следственными органами СК РФ по Мурманской области проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении ведомства.На видео, размещённом в соцсетях, запечатлено как мальчик катался с горки на ватрушке, которая выкатилась прямо на проезжую часть, где ехал грузовой автомобиль. Видно, что попав под передние колеса грузовика, ребенка чуть не задавило задними.В СУСК по региону отметили, что сейчас мальчик находится в медицинском учреждении, ему оказывается необходимая помощь.В СУСК уточнили, что по результатам проверки, в том числе будет дана юридическая оценка действиям лиц из числа администрации города, ответственных за выявление и устранение несанкционированных мест катания детей в зимнее время года.
https://ria.ru/20210519/rebenok-1732977658.html
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происшествия, мурманская область, гаджиево, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Мурманской области ребенок попал под колеса грузовика
В Мурманской области ребенок, катавшийся на ватрушке, попал под колеса грузовика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости.
В городе Гаджиево
семилетний ребёнок попал под колеса грузового автомобиля, он скатился с горки прямо на проезжую часть, СК
проводит по данному факту проверку, сообщили в СУСК РФ
по Мурманской области
.
"В средствах массовой информации размещен видеоролик, на котором зафиксирован наезд автомобиля на ребенка. По данному факту следственными органами СК РФ по Мурманской области проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении ведомства.
На видео, размещённом в соцсетях, запечатлено как мальчик катался с горки на ватрушке, которая выкатилась прямо на проезжую часть, где ехал грузовой автомобиль. Видно, что попав под передние колеса грузовика, ребенка чуть не задавило задними.
В СУСК по региону отметили, что сейчас мальчик находится в медицинском учреждении, ему оказывается необходимая помощь.
В СУСК уточнили, что по результатам проверки, в том числе будет дана юридическая оценка действиям лиц из числа администрации города, ответственных за выявление и устранение несанкционированных мест катания детей в зимнее время года.