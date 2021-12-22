https://ria.ru/20211222/donbass-1764965518.html

В Раде описали сценарии урегулирования конфликта в Донбассе

В Раде описали сценарии урегулирования конфликта в Донбассе - РИА Новости, 22.12.2021

В Раде описали сценарии урегулирования конфликта в Донбассе

Власти Украины рассматривают два потенциально возможных сценария мирного урегулирования конфликта в Донбассе, один из которых включает прямые переговоры с РФ,... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T18:09

2021-12-22T18:09

2021-12-22T18:09

в мире

украина

сша

верховная рада украины

ситуация в днр и лнр

давид арахамия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156077/78/1560777864_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5898483e64f2b18a3509fd0f47e0403e.jpg

КИЕВ, 22 дек – РИА Новости. Власти Украины рассматривают два потенциально возможных сценария мирного урегулирования конфликта в Донбассе, один из которых включает прямые переговоры с РФ, сообщил глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия.Глава офиса президента Украины Андрей Ермак накануне сообщил, что Киев подготовил и передал партнерам комплексные инициативы - 10 шагов, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс в Донбассе.По словам Арахамии, после того как работа в "нормандском формате" зашла в тупик, возникла угроза полномасштабного вторжения на Украину со стороны России. В связи с этим сейчас стратегией украинских власти является деэскалация и переформатирование "нормандского формата"."У нас есть два варианта: один формат - это прямые переговоры с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным по этой ситуации и второй формат – привлечение Соединенных Штатов Америки в "нормандский" или какой-то другой формат, где будут привлечены США. Сейчас это в активной фазе обсуждения. У нас такой внутренний дедлайн стоит – это конец первого квартала 2022 года", - сказал Арахамия на пресс-конференции.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20211220/donbass-1764562791.html

https://ria.ru/20211102/ukraina-1757440794.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр, давид арахамия, россия