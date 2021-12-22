В Раде описали сценарии урегулирования конфликта в Донбассе
Глава фракции "Слуга народа" Арахамия: есть два сценария урегулирования в Донбассе
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия на съезде партии "Слуга народа" в Киев
КИЕВ, 22 дек – РИА Новости. Власти Украины рассматривают два потенциально возможных сценария мирного урегулирования конфликта в Донбассе, один из которых включает прямые переговоры с РФ, сообщил глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак накануне сообщил, что Киев подготовил и передал партнерам комплексные инициативы - 10 шагов, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс в Донбассе.
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По словам Арахамии, после того как работа в "нормандском формате" зашла в тупик, возникла угроза полномасштабного вторжения на Украину со стороны России. В связи с этим сейчас стратегией украинских власти является деэскалация и переформатирование "нормандского формата".
"У нас есть два варианта: один формат - это прямые переговоры с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным по этой ситуации и второй формат – привлечение Соединенных Штатов Америки в "нормандский" или какой-то другой формат, где будут привлечены США. Сейчас это в активной фазе обсуждения. У нас такой внутренний дедлайн стоит – это конец первого квартала 2022 года", - сказал Арахамия на пресс-конференции.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.