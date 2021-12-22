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В Раде описали сценарии урегулирования конфликта в Донбассе
В Раде описали сценарии урегулирования конфликта в Донбассе - РИА Новости, 22.12.2021
В Раде описали сценарии урегулирования конфликта в Донбассе
Власти Украины рассматривают два потенциально возможных сценария мирного урегулирования конфликта в Донбассе, один из которых включает прямые переговоры с РФ,... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T18:09
2021-12-22T18:09
в мире
украина
сша
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
давид арахамия
россия
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КИЕВ, 22 дек – РИА Новости. Власти Украины рассматривают два потенциально возможных сценария мирного урегулирования конфликта в Донбассе, один из которых включает прямые переговоры с РФ, сообщил глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия.Глава офиса президента Украины Андрей Ермак накануне сообщил, что Киев подготовил и передал партнерам комплексные инициативы - 10 шагов, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс в Донбассе.По словам Арахамии, после того как работа в "нормандском формате" зашла в тупик, возникла угроза полномасштабного вторжения на Украину со стороны России. В связи с этим сейчас стратегией украинских власти является деэскалация и переформатирование "нормандского формата"."У нас есть два варианта: один формат - это прямые переговоры с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным по этой ситуации и второй формат – привлечение Соединенных Штатов Америки в "нормандский" или какой-то другой формат, где будут привлечены США. Сейчас это в активной фазе обсуждения. У нас такой внутренний дедлайн стоит – это конец первого квартала 2022 года", - сказал Арахамия на пресс-конференции.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20211220/donbass-1764562791.html
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в мире, украина, сша, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр, давид арахамия, россия
18:09 22.12.2021
 
В Раде описали сценарии урегулирования конфликта в Донбассе

Глава фракции "Слуга народа" Арахамия: есть два сценария урегулирования в Донбассе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия на съезде партии "Слуга народа" в Киев
Глава фракции Слуга народа в Верховной раде Давид Арахамия на съезде партии Слуга народа в Киев - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 22 дек – РИА Новости. Власти Украины рассматривают два потенциально возможных сценария мирного урегулирования конфликта в Донбассе, один из которых включает прямые переговоры с РФ, сообщил глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак накануне сообщил, что Киев подготовил и передал партнерам комплексные инициативы - 10 шагов, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс в Донбассе.
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По словам Арахамии, после того как работа в "нормандском формате" зашла в тупик, возникла угроза полномасштабного вторжения на Украину со стороны России. В связи с этим сейчас стратегией украинских власти является деэскалация и переформатирование "нормандского формата".
"У нас есть два варианта: один формат - это прямые переговоры с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным по этой ситуации и второй формат – привлечение Соединенных Штатов Америки в "нормандский" или какой-то другой формат, где будут привлечены США. Сейчас это в активной фазе обсуждения. У нас такой внутренний дедлайн стоит – это конец первого квартала 2022 года", - сказал Арахамия на пресс-конференции.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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В миреУкраинаСШАВерховная Рада УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРДавид АрахамияРоссия
 
 
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