https://ria.ru/20211222/dolgi-1764871073.html

Госдума приняла закон, запрещающий списывать соцвыплаты за долги

Госдума приняла закон, запрещающий списывать соцвыплаты за долги - РИА Новости, 22.12.2021

Госдума приняла закон, запрещающий списывать соцвыплаты за долги

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем - окончательном - чтении законопроект, устанавливающий неприкосновенность от списания в счет долга... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T12:05

2021-12-22T12:05

2021-12-22T12:05

общество

единая россия

госдума рф

василий пискарев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_0:478:2730:2014_1920x0_80_0_0_58dbcb79e9dcdad355babf2abc86fd6e.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем - окончательном - чтении законопроект, устанавливающий неприкосновенность от списания в счет долга социальных выплат, получаемых гражданами по решению кабмина или президента РФ.Так, согласно закону, банкам запрещается списывать единовременные социальные выплаты, получаемые гражданами по решению кабмина или главы государства, в счет погашения задолженности по потребительским кредитам без согласия заемщика по каждой из таких выплат.Как отметил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, одобрение законопроекта о запрете списания в счет долга единовременных соцвыплат стало одним из важнейших решений нынешней сессии."Деньги, имеющие целевое назначение, – например, для подготовки ребенка к школе, поддержки беременных женщин и так далее - нередко списывались банками для покрытия задолженности по кредитам. Обращения граждан об этом поступали в наш адрес, и по поручению президента депутатами из фракции "Единая Россия" был подготовлен законопроект, устанавливающий прямой запрет на списание этих средств", - сказал Пискарев, которого цитирует его пресс-служба."Теперь такое списание станет возможным только с согласия самого гражданина, и будет обеспечена надежная защита целевых социальных выплат. При этом, что очень важно, закон получит обратную силу. Те средства, которые поступили на счет гражданина начиная с 1 января 2021 года и были списаны банками, будут обязаны вернуть на счет их получателя", - добавил Пискарев.

https://ria.ru/20211202/sud-1761771973.html

https://ria.ru/20211221/alimenty-1764738065.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, единая россия, госдума рф, василий пискарев, россия