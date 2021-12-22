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Госдума приняла закон, запрещающий списывать соцвыплаты за долги
Госдума приняла закон, запрещающий списывать соцвыплаты за долги - РИА Новости, 22.12.2021
Госдума приняла закон, запрещающий списывать соцвыплаты за долги
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем - окончательном - чтении законопроект, устанавливающий неприкосновенность от списания в счет долга... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T12:05
2021-12-22T12:05
общество
единая россия
госдума рф
василий пискарев
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем - окончательном - чтении законопроект, устанавливающий неприкосновенность от списания в счет долга социальных выплат, получаемых гражданами по решению кабмина или президента РФ.Так, согласно закону, банкам запрещается списывать единовременные социальные выплаты, получаемые гражданами по решению кабмина или главы государства, в счет погашения задолженности по потребительским кредитам без согласия заемщика по каждой из таких выплат.Как отметил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, одобрение законопроекта о запрете списания в счет долга единовременных соцвыплат стало одним из важнейших решений нынешней сессии."Деньги, имеющие целевое назначение, – например, для подготовки ребенка к школе, поддержки беременных женщин и так далее - нередко списывались банками для покрытия задолженности по кредитам. Обращения граждан об этом поступали в наш адрес, и по поручению президента депутатами из фракции "Единая Россия" был подготовлен законопроект, устанавливающий прямой запрет на списание этих средств", - сказал Пискарев, которого цитирует его пресс-служба."Теперь такое списание станет возможным только с согласия самого гражданина, и будет обеспечена надежная защита целевых социальных выплат. При этом, что очень важно, закон получит обратную силу. Те средства, которые поступили на счет гражданина начиная с 1 января 2021 года и были списаны банками, будут обязаны вернуть на счет их получателя", - добавил Пискарев.
https://ria.ru/20211202/sud-1761771973.html
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общество, единая россия, госдума рф, василий пискарев, россия
12:05 22.12.2021
 
Госдума приняла закон, запрещающий списывать соцвыплаты за долги

Госдума приняла закон, запрещающий банкам списывать социальные выплаты за долги

© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Depositphotos / Fascinadora
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем - окончательном - чтении законопроект, устанавливающий неприкосновенность от списания в счет долга социальных выплат, получаемых гражданами по решению кабмина или президента РФ.
Так, согласно закону, банкам запрещается списывать единовременные социальные выплаты, получаемые гражданами по решению кабмина или главы государства, в счет погашения задолженности по потребительским кредитам без согласия заемщика по каждой из таких выплат.
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Как отметил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, одобрение законопроекта о запрете списания в счет долга единовременных соцвыплат стало одним из важнейших решений нынешней сессии.
"Деньги, имеющие целевое назначение, – например, для подготовки ребенка к школе, поддержки беременных женщин и так далее - нередко списывались банками для покрытия задолженности по кредитам. Обращения граждан об этом поступали в наш адрес, и по поручению президента депутатами из фракции "Единая Россия" был подготовлен законопроект, устанавливающий прямой запрет на списание этих средств", - сказал Пискарев, которого цитирует его пресс-служба.
"Теперь такое списание станет возможным только с согласия самого гражданина, и будет обеспечена надежная защита целевых социальных выплат. При этом, что очень важно, закон получит обратную силу. Те средства, которые поступили на счет гражданина начиная с 1 января 2021 года и были списаны банками, будут обязаны вернуть на счет их получателя", - добавил Пискарев.
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ОбществоЕдиная РоссияГосдума РФВасилий ПискаревРоссия
 
 
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