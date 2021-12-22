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Наука
https://ria.ru/20211222/dieta-1764941625.html
Ученые назвали диету, снижающую риски COVID-19
Ученые назвали диету, снижающую риски COVID-19 - РИА Новости, 22.12.2021
Ученые назвали диету, снижающую риски COVID-19
Здоровое питание, основанное на принципах средиземноморской диеты, может стать новой стратегией предотвращения распространения коронавируса и снижения... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T17:12
2021-12-22T18:48
наука
питание
италия
здоровье
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Здоровое питание, основанное на принципах средиземноморской диеты, может стать новой стратегией предотвращения распространения коронавируса и снижения количества тяжелых случаев COVID-19. К такому заключению пришли итальянские ученые. Статья опубликована в журнале Medicina.Результаты многочисленных исследований показывают, что средиземноморская диета, благодаря своим противовоспалительным и иммуномодулирующим свойствам, способствует снижению рисков развития многих серьезных хронических заболеваний. Ученые из Университета Magna Græcia в Катандзаро и Европейского института онкологии в Милане решили проверить, обладает ли она защитным действием против коронавирусной инфекции.Обработав данные европейских исследований, авторы обнаружили, что смертельные случаи, связанные с COVID-19, и соблюдение средиземноморской диеты в 23 странах имеют значимую отрицательную корреляцию.Средиземноморская диета — это тип питания, основанный на традиционных блюдах и напитках южноевропейского региона. Для него характерно высокое потребление нерафинированных злаков, фруктов, овощей, бобовых и оливкового масла, умеренное употребление молочных продуктов и вина и низкое потребление мяса.Одна из самых частых причин смерти при COVID-19 — цитокиновый шторм, или чрезмерная противовоспалительная реакция организма. Ранее было доказано, что такое питание способствует снижению воспаления и окислительного стресса, подавляя образование таких противовоспалительных цитокинов, как фактор некроза опухоли-альфа (TNF-альфа), интерлейкин-6 (IL-6) и С-реактивный белок.Авторы отмечают, что, несмотря на то, что ни один продукт питания не способен предотвратить или вылечить COVID-19, в средиземноморской диете есть множество продуктов и питательных веществ, которые могут снизить восприимчивость к коронавирусу или уменьшить тяжесть заболевания.Благоприятный эффект средиземноморской диеты, по мнению ученых, связан с обилием в ней здоровой пищи с высоким содержанием клетчатки, полиненасыщенных жирных кислот, минералов, витаминов, полифенолов и антиоксидантов. В то же время, в ней мало жирной пищи с высоким содержанием крахмала, рафинированного сахара и трансжирных кислот. Фрукты, цельнозерновые, овощи и рыба, входящие в средиземноморскую диету, уменьшают воспаление в организме, тогда как продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, такие как обработанное красное мясо, сыр и молочные продукты, усиливают воспаление."В чрезвычайной ситуации, когда приоритетной задачей является снижение восприимчивости к вирусу SARS-CoV-2 среди населения в целом, критически важно следовать любым рекомендациям. — пишут авторы статьи. — можно легко соблюдать ежедневный рацион, состоящий из бобовых, фруктов, овощей и оливкового масла".Диета, основанная на естественных продуктах, в сочетании с отказом от курения и регулярной физической активностью может существенно снизить восприимчивость к SARS-CoV-2, считают ученые.
https://ria.ru/20211220/dieta-1764116902.html
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питание, италия, здоровье, коронавирус covid-19
17:12 22.12.2021 (обновлено: 18:48 22.12.2021)
 
Ученые назвали диету, снижающую риски COVID-19

Ученые из Италии предложили средиземноморскую диету в качестве средства против коронавируса

© Depositphotos / pathastingsИспанская кухня
Испанская кухня - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Depositphotos / pathastings
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Здоровое питание, основанное на принципах средиземноморской диеты, может стать новой стратегией предотвращения распространения коронавируса и снижения количества тяжелых случаев COVID-19. К такому заключению пришли итальянские ученые. Статья опубликована в журнале Medicina.
Результаты многочисленных исследований показывают, что средиземноморская диета, благодаря своим противовоспалительным и иммуномодулирующим свойствам, способствует снижению рисков развития многих серьезных хронических заболеваний. Ученые из Университета Magna Græcia в Катандзаро и Европейского института онкологии в Милане решили проверить, обладает ли она защитным действием против коронавирусной инфекции.
Обработав данные европейских исследований, авторы обнаружили, что смертельные случаи, связанные с COVID-19, и соблюдение средиземноморской диеты в 23 странах имеют значимую отрицательную корреляцию.
Средиземноморская диета — это тип питания, основанный на традиционных блюдах и напитках южноевропейского региона. Для него характерно высокое потребление нерафинированных злаков, фруктов, овощей, бобовых и оливкового масла, умеренное употребление молочных продуктов и вина и низкое потребление мяса.
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Одна из самых частых причин смерти при COVID-19 — цитокиновый шторм, или чрезмерная противовоспалительная реакция организма. Ранее было доказано, что такое питание способствует снижению воспаления и окислительного стресса, подавляя образование таких противовоспалительных цитокинов, как фактор некроза опухоли-альфа (TNF-альфа), интерлейкин-6 (IL-6) и С-реактивный белок.
Авторы отмечают, что, несмотря на то, что ни один продукт питания не способен предотвратить или вылечить COVID-19, в средиземноморской диете есть множество продуктов и питательных веществ, которые могут снизить восприимчивость к коронавирусу или уменьшить тяжесть заболевания.
Благоприятный эффект средиземноморской диеты, по мнению ученых, связан с обилием в ней здоровой пищи с высоким содержанием клетчатки, полиненасыщенных жирных кислот, минералов, витаминов, полифенолов и антиоксидантов. В то же время, в ней мало жирной пищи с высоким содержанием крахмала, рафинированного сахара и трансжирных кислот. Фрукты, цельнозерновые, овощи и рыба, входящие в средиземноморскую диету, уменьшают воспаление в организме, тогда как продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, такие как обработанное красное мясо, сыр и молочные продукты, усиливают воспаление.
"В чрезвычайной ситуации, когда приоритетной задачей является снижение восприимчивости к вирусу SARS-CoV-2 среди населения в целом, критически важно следовать любым рекомендациям. — пишут авторы статьи. — можно легко соблюдать ежедневный рацион, состоящий из бобовых, фруктов, овощей и оливкового масла".
Диета, основанная на естественных продуктах, в сочетании с отказом от курения и регулярной физической активностью может существенно снизить восприимчивость к SARS-CoV-2, считают ученые.
Апельсиновый сок - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
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НаукаПитаниеИталияЗдоровьеКоронавирус COVID-19
 
 
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