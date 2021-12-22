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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211222/deti-1765015436.html
Ученые объяснили, почему дети меньше страдают от коронавируса
Ученые объяснили, почему дети меньше страдают от коронавируса - РИА Новости, 22.12.2021
Ученые объяснили, почему дети меньше страдают от коронавируса
Иммунная система у детей более активна, чем у взрослых, поэтому они меньше страдают от коронавируса, к такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T23:01
2021-12-22T23:01
распространение коронавируса
лондон
коронавирусы
коронавирус covid-19
марко николич
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ЛОНДОН, 22 дек – РИА Новости. Иммунная система у детей более активна, чем у взрослых, поэтому они меньше страдают от коронавируса, к такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона и британского института Wellcome Sanger Institute.Исследование, опубликованное в журнале Nature, утверждает, что более сильный "врожденный" иммунный ответ в дыхательных путях детей, характеризующийся быстрым внедрением интерферонов, помогает ограничить репликацию вируса на ранней стадии. Интерфероны - это белки с сильной противовирусной активностью, и их выработка обычно приводит к активации В- и Т-клеток, которые убивают инфицированные клетки и предотвращают дальнейшее распространение патогена. У взрослых менее быстрый иммунный ответ означает, что вирус лучше проникает в другие части тела, где инфекцию труднее контролировать.Отмечается, что иммунная система, с которой мы рождаемся, отличается от той, которая есть во взрослом возрасте. "Врожденная иммунная система детей лучше способна автоматически распознавать опасные вирусы или бактерии, вызывая "наивные" В- и Т-клетки, которые могут адаптироваться к угрозе. Взрослые же обладают более "адаптивной" иммунной системой, содержащей огромный репертуар типов В- и Т-клеток "памяти", которые были обучены в ходе прошлого воздействия реагировать на конкретную угрозу", - полагают ученые.Для этого исследования были собраны и обработаны соответствующие образцы дыхательных путей и крови у 19 детей и 18 взрослых пациентов с COVID-19 с симптомами от отсутствующих до тяжелых, а также контрольные образцы от 41 здоровых детей и взрослых."Поскольку SARS-CoV-2 - это новый вирус, адаптивная иммунная система взрослых не научилась реагировать на него. Врожденная иммунная система детей более гибкая и лучше способна реагировать на новые угрозы. То, что мы видим на молекулярном уровне, - это высокий уровень интерферонов и очень быстрый иммунный ответ у детей, который помогает объяснить, почему они менее серьезно страдают от COVID-19, чем взрослые", - сказал один из авторов исследования, доктор отдела медицины UCL Масахиро Йошида.По словам другого автора, доктора отдела медицины UCL Марко Николича, в крови взрослых содержится большее количество и разнообразие цитотоксических иммунных клеток, которые предназначены для уничтожения инфицированных клеток, чтобы предотвратить распространение инфекции. "Но это тонкая грань между помощью и помехой. Как только вирус распространился на несколько участков тела, повреждение органов может быть вызвано тем, что иммунная система пытается и не может контролировать инфекцию. Наше исследование показывает, что дети не только лучше реагируют на начальном этапе, но и если вирус действительно попадает в кровь, цитотоксическая реакция менее сильна", - пояснил он."Полученные данные свидетельствуют о том, что недавно диагностированные взрослые могут пройти тестирование для проверки уровня интерферонов в дыхательных путях. Более высокие уровни интерферонов, аналогичные тем, которые обнаруживаются у детей, предполагают более низкий риск тяжелого заболевания, в то время как низкие уровни интерферонов предполагают более высокий риск. Затем пациентам с более высоким риском можно было бы назначить превентивное лечение, такое как моноклональные антитела", - полагают ученые.
https://ria.ru/20211222/vaktsinatsiya-1765012222.html
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лондон, коронавирусы, коронавирус covid-19, марко николич
23:01 22.12.2021
 
Ученые объяснили, почему дети меньше страдают от коронавируса

Британские ученые: дети меньше страдают от коронавируса благодаря "наивному" иммунитету

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедик с юным пациентом ГБУЗ "ДГКБ им. З.А. Башляевой"
Медик с юным пациентом ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЛОНДОН, 22 дек – РИА Новости. Иммунная система у детей более активна, чем у взрослых, поэтому они меньше страдают от коронавируса, к такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона и британского института Wellcome Sanger Institute.
Исследование, опубликованное в журнале Nature, утверждает, что более сильный "врожденный" иммунный ответ в дыхательных путях детей, характеризующийся быстрым внедрением интерферонов, помогает ограничить репликацию вируса на ранней стадии. Интерфероны - это белки с сильной противовирусной активностью, и их выработка обычно приводит к активации В- и Т-клеток, которые убивают инфицированные клетки и предотвращают дальнейшее распространение патогена. У взрослых менее быстрый иммунный ответ означает, что вирус лучше проникает в другие части тела, где инфекцию труднее контролировать.
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Отмечается, что иммунная система, с которой мы рождаемся, отличается от той, которая есть во взрослом возрасте. "Врожденная иммунная система детей лучше способна автоматически распознавать опасные вирусы или бактерии, вызывая "наивные" В- и Т-клетки, которые могут адаптироваться к угрозе. Взрослые же обладают более "адаптивной" иммунной системой, содержащей огромный репертуар типов В- и Т-клеток "памяти", которые были обучены в ходе прошлого воздействия реагировать на конкретную угрозу", - полагают ученые.
Для этого исследования были собраны и обработаны соответствующие образцы дыхательных путей и крови у 19 детей и 18 взрослых пациентов с COVID-19 с симптомами от отсутствующих до тяжелых, а также контрольные образцы от 41 здоровых детей и взрослых.
"Поскольку SARS-CoV-2 - это новый вирус, адаптивная иммунная система взрослых не научилась реагировать на него. Врожденная иммунная система детей более гибкая и лучше способна реагировать на новые угрозы. То, что мы видим на молекулярном уровне, - это высокий уровень интерферонов и очень быстрый иммунный ответ у детей, который помогает объяснить, почему они менее серьезно страдают от COVID-19, чем взрослые", - сказал один из авторов исследования, доктор отдела медицины UCL Масахиро Йошида.
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По словам другого автора, доктора отдела медицины UCL Марко Николича, в крови взрослых содержится большее количество и разнообразие цитотоксических иммунных клеток, которые предназначены для уничтожения инфицированных клеток, чтобы предотвратить распространение инфекции. "Но это тонкая грань между помощью и помехой. Как только вирус распространился на несколько участков тела, повреждение органов может быть вызвано тем, что иммунная система пытается и не может контролировать инфекцию. Наше исследование показывает, что дети не только лучше реагируют на начальном этапе, но и если вирус действительно попадает в кровь, цитотоксическая реакция менее сильна", - пояснил он.
"Полученные данные свидетельствуют о том, что недавно диагностированные взрослые могут пройти тестирование для проверки уровня интерферонов в дыхательных путях. Более высокие уровни интерферонов, аналогичные тем, которые обнаруживаются у детей, предполагают более низкий риск тяжелого заболевания, в то время как низкие уровни интерферонов предполагают более высокий риск. Затем пациентам с более высоким риском можно было бы назначить превентивное лечение, такое как моноклональные антитела", - полагают ученые.
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