https://ria.ru/20211222/deti-1765010846.html
Найденные в овраге под Саратовом замерзшие дети были без верхней одежды
Найденные в овраге под Саратовом замерзшие дети были без верхней одежды - РИА Новости, 22.12.2021
Найденные в овраге под Саратовом замерзшие дети были без верхней одежды
Найденные в овраге в саратовском селе дети, один из которых погиб, были на морозе в кофтах, но без верхней одежды, сообщила администрация Аткарского района. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T22:32
2021-12-22T22:32
2021-12-22T22:32
аткарский район
саратовская область
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САМАРА, 22 дек – РИА Новости. Найденные в овраге в саратовском селе дети, один из которых погиб, были на морозе в кофтах, но без верхней одежды, сообщила администрация Аткарского района.Днем в среду в овраге в селе Прокудино Аткарского района были обнаружены двое детей пяти и восьми лет. По данным прокуратуры, они были без сознания, мальчик скончался в медицинском учреждении, девочка находится в реанимации. Мать детей задержана. По данным местных СМИ, мальчик и девочка были найдены в овраге без одежды. Сейчас в регионе стоят пятнадцатиградусные морозы."Оба ребенка были в кофтах, но без верхней одежды. Обнаженными дети не были", - указывается в сообщении в Instagram администрации.Власти района отметили, что в среду утром мать детей направила сообщение в школу, что мальчик на занятия не придет.По информации администрации, семья, состоящая из матери и двух детей, переехала в Прокудино в августе 2020 года, в сентябре старший сын Иван поступил в школу, однако через два месяца выбыл на семейное обучение по заявлению мамы. Семью посещали сотрудники школы, комиссия по делам несовершеннолетних. В январе 2021 года семья уехала из села, однако в ноябре в школу вновь поступило заявление о поступлении ребенка в первый класс.Отмечается, что семья не состояла на учете как неблагополучная, ситуация находится на личном контроле главы района Виктора Елина.
https://ria.ru/20211222/zaderzhanie-1764996005.html
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аткарский район, саратовская область
Найденные в овраге под Саратовом замерзшие дети были без верхней одежды
Найденные в овраге под Саратовом замерзшие дети были в кофтах, но без верхней одежды
САМАРА, 22 дек – РИА Новости.
Найденные в овраге в саратовском
селе дети, один из которых погиб, были на морозе в кофтах, но без верхней одежды, сообщила администрация Аткарского района
.
Днем в среду в овраге в селе Прокудино Аткарского района были обнаружены двое детей пяти и восьми лет. По данным прокуратуры, они были без сознания, мальчик скончался в медицинском учреждении, девочка находится в реанимации. Мать детей задержана. По данным местных СМИ, мальчик и девочка были найдены в овраге без одежды. Сейчас в регионе стоят пятнадцатиградусные морозы.
"Оба ребенка были в кофтах, но без верхней одежды. Обнаженными дети не были", - указывается в сообщении в Instagram администрации.
Власти района отметили, что в среду утром мать детей направила сообщение в школу, что мальчик на занятия не придет.
По информации администрации, семья, состоящая из матери и двух детей, переехала в Прокудино в августе 2020 года, в сентябре старший сын Иван поступил в школу, однако через два месяца выбыл на семейное обучение по заявлению мамы. Семью посещали сотрудники школы, комиссия по делам несовершеннолетних. В январе 2021 года семья уехала из села, однако в ноябре в школу вновь поступило заявление о поступлении ребенка в первый класс.
Отмечается, что семья не состояла на учете как неблагополучная, ситуация находится на личном контроле главы района Виктора Елина.