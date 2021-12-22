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Найденные в овраге под Саратовом замерзшие дети были без верхней одежды
Найденные в овраге под Саратовом замерзшие дети были без верхней одежды - РИА Новости, 22.12.2021
Найденные в овраге под Саратовом замерзшие дети были без верхней одежды
Найденные в овраге в саратовском селе дети, один из которых погиб, были на морозе в кофтах, но без верхней одежды, сообщила администрация Аткарского района. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T22:32
2021-12-22T22:32
аткарский район
саратовская область
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САМАРА, 22 дек – РИА Новости. Найденные в овраге в саратовском селе дети, один из которых погиб, были на морозе в кофтах, но без верхней одежды, сообщила администрация Аткарского района.Днем в среду в овраге в селе Прокудино Аткарского района были обнаружены двое детей пяти и восьми лет. По данным прокуратуры, они были без сознания, мальчик скончался в медицинском учреждении, девочка находится в реанимации. Мать детей задержана. По данным местных СМИ, мальчик и девочка были найдены в овраге без одежды. Сейчас в регионе стоят пятнадцатиградусные морозы."Оба ребенка были в кофтах, но без верхней одежды. Обнаженными дети не были", - указывается в сообщении в Instagram администрации.Власти района отметили, что в среду утром мать детей направила сообщение в школу, что мальчик на занятия не придет.По информации администрации, семья, состоящая из матери и двух детей, переехала в Прокудино в августе 2020 года, в сентябре старший сын Иван поступил в школу, однако через два месяца выбыл на семейное обучение по заявлению мамы. Семью посещали сотрудники школы, комиссия по делам несовершеннолетних. В январе 2021 года семья уехала из села, однако в ноябре в школу вновь поступило заявление о поступлении ребенка в первый класс.Отмечается, что семья не состояла на учете как неблагополучная, ситуация находится на личном контроле главы района Виктора Елина.
https://ria.ru/20211222/zaderzhanie-1764996005.html
https://ria.ru/20211122/telo-1760188927.html
аткарский район
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аткарский район, саратовская область
22:32 22.12.2021
 
Найденные в овраге под Саратовом замерзшие дети были без верхней одежды

Найденные в овраге под Саратовом замерзшие дети были в кофтах, но без верхней одежды

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САМАРА, 22 дек – РИА Новости. Найденные в овраге в саратовском селе дети, один из которых погиб, были на морозе в кофтах, но без верхней одежды, сообщила администрация Аткарского района.
Днем в среду в овраге в селе Прокудино Аткарского района были обнаружены двое детей пяти и восьми лет. По данным прокуратуры, они были без сознания, мальчик скончался в медицинском учреждении, девочка находится в реанимации. Мать детей задержана. По данным местных СМИ, мальчик и девочка были найдены в овраге без одежды. Сейчас в регионе стоят пятнадцатиградусные морозы.
"Оба ребенка были в кофтах, но без верхней одежды. Обнаженными дети не были", - указывается в сообщении в Instagram администрации.
Власти района отметили, что в среду утром мать детей направила сообщение в школу, что мальчик на занятия не придет.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
20:50
В Саратовской области задержали мать замерзших в овраге детей
По информации администрации, семья, состоящая из матери и двух детей, переехала в Прокудино в августе 2020 года, в сентябре старший сын Иван поступил в школу, однако через два месяца выбыл на семейное обучение по заявлению мамы. Семью посещали сотрудники школы, комиссия по делам несовершеннолетних. В январе 2021 года семья уехала из села, однако в ноябре в школу вновь поступило заявление о поступлении ребенка в первый класс.
Отмечается, что семья не состояла на учете как неблагополучная, ситуация находится на личном контроле главы района Виктора Елина.
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Аткарский районСаратовская область
 
 
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