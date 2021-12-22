https://ria.ru/20211222/deti-1764961398.html
В Саратовской области в овраге нашли тело ребенка
В Саратовской области в овраге нашли тело ребенка - РИА Новости, 22.12.2021
В Саратовской области в овраге нашли тело ребенка
Двоих детей нашли в среду в овраге в саратовском селе, один из них погиб, второй госпитализирован, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T17:45
2021-12-22T17:45
2021-12-22T22:52
происшествия
аткарский район
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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САМАРА, 22 дек — РИА Новости. Двоих детей нашли в среду в овраге в саратовском селе, один из них погиб, второй госпитализирован, сообщает пресс-служба СУ СК по региону."По предварительным данным, 22 декабря 2021 года в дневное время в овраге в селе Прокудино Аткарского района Саратовской области обнаружены двое детей. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть мальчика 2013 года рождения. Девочка 2016 года рождения госпитализирована в лечебное учреждение", — говорится в сообщении.По факту произошедшего Аткарским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Саратовской области начата проверка, следователями проводится осмотр места происшествия, а также собирается информация о семье, в которой воспитывались дети.В прокуратуре Саратовской области РИА Новости сообщили, что надзорным органом также организована проверка по факту произошедшего.По данным местных СМИ, дети были найдены в овраге без одежды.
https://ria.ru/20211122/telo-1760188927.html
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происшествия, аткарский район, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
17:45 22.12.2021 (обновлено: 22:52 22.12.2021)
В Саратовской области в овраге нашли тело ребенка
В саратовском селе в овраге нашли двоих детей, один из них погиб