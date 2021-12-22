https://ria.ru/20211222/deti-1764961398.html

В Саратовской области в овраге нашли тело ребенка

В Саратовской области в овраге нашли тело ребенка - РИА Новости, 22.12.2021

В Саратовской области в овраге нашли тело ребенка

Двоих детей нашли в среду в овраге в саратовском селе, один из них погиб, второй госпитализирован, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T17:45

2021-12-22T17:45

2021-12-22T22:52

происшествия

аткарский район

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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САМАРА, 22 дек — РИА Новости. Двоих детей нашли в среду в овраге в саратовском селе, один из них погиб, второй госпитализирован, сообщает пресс-служба СУ СК по региону."По предварительным данным, 22 декабря 2021 года в дневное время в овраге в селе Прокудино Аткарского района Саратовской области обнаружены двое детей. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть мальчика 2013 года рождения. Девочка 2016 года рождения госпитализирована в лечебное учреждение", — говорится в сообщении.По факту произошедшего Аткарским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Саратовской области начата проверка, следователями проводится осмотр места происшествия, а также собирается информация о семье, в которой воспитывались дети.В прокуратуре Саратовской области РИА Новости сообщили, что надзорным органом также организована проверка по факту произошедшего.По данным местных СМИ, дети были найдены в овраге без одежды.

https://ria.ru/20211122/telo-1760188927.html

https://ria.ru/20211011/ostanki-1753960337.html

аткарский район

саратовская область

россия

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происшествия, аткарский район, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), россия