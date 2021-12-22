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Лукашенко заявил о необходимости возрождать земли Чернобыльской зоны
Лукашенко заявил о необходимости возрождать земли Чернобыльской зоны - РИА Новости, 22.12.2021
Лукашенко заявил о необходимости возрождать земли Чернобыльской зоны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым осваивать земли, пострадавшие при аварии на Чернобыльской АЭС. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T15:20
2021-12-22T15:20
в мире
украина
белоруссия
чернобыльская аэс
александр лукашенко
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МИНСК, 22 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым осваивать земли, пострадавшие при аварии на Чернобыльской АЭС.Ранее Лукашенко поручил разработать для юга республики программу по возрождению земель, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Президент отмечал, что возродить эти земли нужно в течение ближайших пяти лет."Не забывайте о "чернобыльских" территориях. Это наши земли, и их нужно осваивать, что мы и будем делать, аккуратно, не спеша", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.Белорусский лидер отметил, что еще не все вопросы с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС решены. "Поэтому мы не отходим от этого. В ближайшие весну - лето я хочу принципиальнейшим образом посмотреть на те чернобыльские земли, побывать в том заповеднике, как мы его называем, чтобы сделать окончательные выводы, каким образом будем там работать", - добавил Лукашенко.Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
https://ria.ru/20200426/1570591646.html
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в мире, украина, белоруссия, чернобыльская аэс, александр лукашенко
15:20 22.12.2021
 
Лукашенко заявил о необходимости возрождать земли Чернобыльской зоны

Президент Лукашенко предложил осваивать земли, пострадавшие при аварии на ЧАЭС

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредупреждающий знак и заброшенный дом на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника
Предупреждающий знак и заброшенный дом на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МИНСК, 22 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым осваивать земли, пострадавшие при аварии на Чернобыльской АЭС.
Ранее Лукашенко поручил разработать для юга республики программу по возрождению земель, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Президент отмечал, что возродить эти земли нужно в течение ближайших пяти лет.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.04.2020
26 апреля 2020, 14:37
Лукашенко: в пострадавших от аварии на ЧАЭС районах можно и нужно жить
"Не забывайте о "чернобыльских" территориях. Это наши земли, и их нужно осваивать, что мы и будем делать, аккуратно, не спеша", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
Белорусский лидер отметил, что еще не все вопросы с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС решены. "Поэтому мы не отходим от этого. В ближайшие весну - лето я хочу принципиальнейшим образом посмотреть на те чернобыльские земли, побывать в том заповеднике, как мы его называем, чтобы сделать окончательные выводы, каким образом будем там работать", - добавил Лукашенко.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
Виктор Брюханов - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 18:51
Умер первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов
 
В миреУкраинаБелоруссияЧернобыльская АЭСАлександр Лукашенко
 
 
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