https://ria.ru/20211222/byudzhet-1764871960.html

Рекордный по объему расходов бюджет утвердили в Ростове-на-Дону на 2022 год

Рекордный по объему расходов бюджет утвердили в Ростове-на-Дону на 2022 год - РИА Новости, 22.12.2021

Рекордный по объему расходов бюджет утвердили в Ростове-на-Дону на 2022 год

Расходы бюджета Ростова-на-Дону на 2022 год превысят 47 миллиардов рублей, что является рекордным показателем за всю историю города, около 70% этой суммы... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T12:08

2021-12-22T12:08

2021-12-22T12:08

ростовская область

общество

ростов-на-дону

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алексей логвиненко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 дек – РИА Новости. Расходы бюджета Ростова-на-Дону на 2022 год превысят 47 миллиардов рублей, что является рекордным показателем за всю историю города, около 70% этой суммы предусмотрено на социальную сферу, сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.Во вторник депутаты Ростовской-на-Дону городской думы утвердили бюджет города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. На 2022 год доходы бюджета города составят 45,2 миллиарда рублей, расходы – около 47 миллиардов рублей."Бюджет 2022 года будет самым большим за всю историю Ростова-на-Дону. Он составит 47 миллиардов рублей. Около 70% в будущем году направим в социальную сферу", - сказал Логвиненко.В частности, по его словам, на 50% будут увеличены оклады всем категориям педагогических работников. Кроме того, появится новая льгота на проезд в общественном транспорте для родителей и опекунов инвалидов с детства, досрочно вышедших на пенсию.В 2022 году в городе запланировано строительство трех и капитальный ремонт шести школ. На сферу здравоохранения в будущем году предусмотрено 2,4 миллиарда рублей, на которые предполагается закупить оборудование и отремонтировать ряд поликлиник и больниц.

https://ria.ru/20211125/dokhody-1760690186.html

https://ria.ru/20211117/transport-1759535094.html

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общество, ростов-на-дону, ростовская область, алексей логвиненко