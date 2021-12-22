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Ростовская область
https://ria.ru/20211222/byudzhet-1764871960.html
Рекордный по объему расходов бюджет утвердили в Ростове-на-Дону на 2022 год
Рекордный по объему расходов бюджет утвердили в Ростове-на-Дону на 2022 год - РИА Новости, 22.12.2021
Рекордный по объему расходов бюджет утвердили в Ростове-на-Дону на 2022 год
Расходы бюджета Ростова-на-Дону на 2022 год превысят 47 миллиардов рублей, что является рекордным показателем за всю историю города, около 70% этой суммы... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T12:08
2021-12-22T12:08
ростовская область
общество
ростов-на-дону
ростовская область
алексей логвиненко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 дек – РИА Новости. Расходы бюджета Ростова-на-Дону на 2022 год превысят 47 миллиардов рублей, что является рекордным показателем за всю историю города, около 70% этой суммы предусмотрено на социальную сферу, сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.Во вторник депутаты Ростовской-на-Дону городской думы утвердили бюджет города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. На 2022 год доходы бюджета города составят 45,2 миллиарда рублей, расходы – около 47 миллиардов рублей."Бюджет 2022 года будет самым большим за всю историю Ростова-на-Дону. Он составит 47 миллиардов рублей. Около 70% в будущем году направим в социальную сферу", - сказал Логвиненко.В частности, по его словам, на 50% будут увеличены оклады всем категориям педагогических работников. Кроме того, появится новая льгота на проезд в общественном транспорте для родителей и опекунов инвалидов с детства, досрочно вышедших на пенсию.В 2022 году в городе запланировано строительство трех и капитальный ремонт шести школ. На сферу здравоохранения в будущем году предусмотрено 2,4 миллиарда рублей, на которые предполагается закупить оборудование и отремонтировать ряд поликлиник и больниц.
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общество, ростов-на-дону, ростовская область, алексей логвиненко
12:08 22.12.2021
 
Рекордный по объему расходов бюджет утвердили в Ростове-на-Дону на 2022 год

Расходы бюджета Ростова-на-Дону на 2022 год превысят 47 миллиардов рублей

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / РИА Новости
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 дек – РИА Новости. Расходы бюджета Ростова-на-Дону на 2022 год превысят 47 миллиардов рублей, что является рекордным показателем за всю историю города, около 70% этой суммы предусмотрено на социальную сферу, сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
Во вторник депутаты Ростовской-на-Дону городской думы утвердили бюджет города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. На 2022 год доходы бюджета города составят 45,2 миллиарда рублей, расходы – около 47 миллиардов рублей.
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"Бюджет 2022 года будет самым большим за всю историю Ростова-на-Дону. Он составит 47 миллиардов рублей. Около 70% в будущем году направим в социальную сферу", - сказал Логвиненко.
В частности, по его словам, на 50% будут увеличены оклады всем категориям педагогических работников. Кроме того, появится новая льгота на проезд в общественном транспорте для родителей и опекунов инвалидов с детства, досрочно вышедших на пенсию.
В 2022 году в городе запланировано строительство трех и капитальный ремонт шести школ. На сферу здравоохранения в будущем году предусмотрено 2,4 миллиарда рублей, на которые предполагается закупить оборудование и отремонтировать ряд поликлиник и больниц.
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