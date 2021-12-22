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Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
https://ria.ru/20211222/brechalov-1764845102.html
Бречалов в рамках акции "Елка желаний" пригласил многодетную семью в цирк
Бречалов в рамках акции "Елка желаний" пригласил многодетную семью в цирк - РИА Новости, 22.12.2021
Бречалов в рамках акции "Елка желаний" пригласил многодетную семью в цирк
Глава Удмуртии Александр Бречалов в рамках новогодней акции "Елка желаний" пригласил многодетную семью с шестью детьми, в том числе приемными, в цирк. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T09:53
2021-12-22T09:53
удмуртская республика
общество
воткинский район
глазовский район
удмуртская республика (удмуртия)
балезинский район
единая россия
дед мороз
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УФА, 22 дек – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в рамках новогодней акции "Елка желаний" пригласил многодетную семью с шестью детьми, в том числе приемными, в цирк.Ранее сообщалось, что Бречалов дал старт благотворительному проекту "Ёлка желаний" в республике. Он также предложил, чтобы исполнили новогодние пожелания и заслуженных жителей Удмуртии, посвятивших свой трудовой путь развитию города или района. Проект реализуется в регионе совместно с партией "Единая Россия".В пресс-службе главы республики рассказали, что "Ёлки желаний" установлены в администрациях муниципальных образований во всех районах региона. Главная елка с 50 желаниями установлена в госсовете Удмуртии."Бречалов снял шарики с мечтами детей с главной "Ёлки желаний" в республике. Он исполнит мечту Софьи и Никиты из Шарканского района, которые мечтают побывать всей семьей на представлении в цирке", - сообщили в пресс-службе, отметив, что ребята проживают в многодетной приёмной семье. Все дети занимаются спортом, очень творческие – самодельную открытку с аппликацией они отправили в адрес главы Удмуртии."Соне и Никите из Шарканского района отдельное спасибо за отличную открытку и письмо. Ребята написали, что пошли в первый класс, что в приёмной семье у них появилось сразу 4 брата! Соня, Никита, в Новый год мечты должны сбываться, собирайтесь в цирк всей большой семьей", - написал Бречалов на своей странице в "ВКонтакте".Кроме того, глава региона исполнит желание Вероники из Воткинского района, которая мечтает о собственных тренировочных беговых лыжах, Лианы из Балезинского района, мечтающей побывать в зоопарке, Андрея и Сергея из Ижевска, которые загадали экскурсию в аэропорт и железнодорожный вокзал, и Ярослава, который хочет полетать в аэротрубе."В прошлые выходные я побывал в гостях у семей из Глазова, Игринского, Красногорского, Юкаменского, Глазовского районов республики – поздравил с наступающим Новым годом и подарил детям долгожданные подарки. Продолжу работать помощником Деда Мороза. Приглашаю присоединиться к реализации проекта всех неравнодушных членов нашей команды. Исполнить мечты детей, пожилых людей и всех, кому необходима помощь или наша поддержка, может каждый. Давайте вместе творить добрые дела", – призвал Бречалов.
https://ria.ru/20211221/rekonstruktsiya-1764742077.html
https://ria.ru/20211221/udmurtiya-1764732637.html
https://ria.ru/20211220/dorogi-1764577242.html
воткинский район
глазовский район
удмуртская республика (удмуртия)
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общество, воткинский район, глазовский район, удмуртская республика (удмуртия), балезинский район, единая россия, дед мороз, александр бречалов, новый год
09:53 22.12.2021
 
Бречалов в рамках акции "Елка желаний" пригласил многодетную семью в цирк

Глава Удмуртии Бречалов в рамках акции "Елка желаний" пригласил многодетную семью в цирк

© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк"Ёлка желаний"
Ёлка желаний - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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УФА, 22 дек – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в рамках новогодней акции "Елка желаний" пригласил многодетную семью с шестью детьми, в том числе приемными, в цирк.
Ранее сообщалось, что Бречалов дал старт благотворительному проекту "Ёлка желаний" в республике. Он также предложил, чтобы исполнили новогодние пожелания и заслуженных жителей Удмуртии, посвятивших свой трудовой путь развитию города или района. Проект реализуется в регионе совместно с партией "Единая Россия".
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
Вчера, 15:20Удмуртская Республика
В Удмуртии на культурные объекты направят более 900 миллионов рублей
В пресс-службе главы республики рассказали, что "Ёлки желаний" установлены в администрациях муниципальных образований во всех районах региона. Главная елка с 50 желаниями установлена в госсовете Удмуртии.
"Бречалов снял шарики с мечтами детей с главной "Ёлки желаний" в республике. Он исполнит мечту Софьи и Никиты из Шарканского района, которые мечтают побывать всей семьей на представлении в цирке", - сообщили в пресс-службе, отметив, что ребята проживают в многодетной приёмной семье. Все дети занимаются спортом, очень творческие – самодельную открытку с аппликацией они отправили в адрес главы Удмуртии.
Ижевск - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
Вчера, 14:55Удмуртская Республика
В Удмуртии появятся два новых агентства
"Соне и Никите из Шарканского района отдельное спасибо за отличную открытку и письмо. Ребята написали, что пошли в первый класс, что в приёмной семье у них появилось сразу 4 брата! Соня, Никита, в Новый год мечты должны сбываться, собирайтесь в цирк всей большой семьей", - написал Бречалов на своей странице в "ВКонтакте".
Кроме того, глава региона исполнит желание Вероники из Воткинского района, которая мечтает о собственных тренировочных беговых лыжах, Лианы из Балезинского района, мечтающей побывать в зоопарке, Андрея и Сергея из Ижевска, которые загадали экскурсию в аэропорт и железнодорожный вокзал, и Ярослава, который хочет полетать в аэротрубе.
"В прошлые выходные я побывал в гостях у семей из Глазова, Игринского, Красногорского, Юкаменского, Глазовского районов республики – поздравил с наступающим Новым годом и подарил детям долгожданные подарки. Продолжу работать помощником Деда Мороза. Приглашаю присоединиться к реализации проекта всех неравнодушных членов нашей команды. Исполнить мечты детей, пожилых людей и всех, кому необходима помощь или наша поддержка, может каждый. Давайте вместе творить добрые дела", – призвал Бречалов.
Проведение работ - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря, 16:37Удмуртская Республика
В Удмуртии отремонтируют более 170 километров дорог
 
Удмуртская РеспубликаОбществоВоткинский районГлазовский районУдмуртская Республика (Удмуртия)Балезинский районЕдиная РоссияДед МорозАлександр БречаловНовый год
 
 
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