https://ria.ru/20211222/brechalov-1764845102.html

Бречалов в рамках акции "Елка желаний" пригласил многодетную семью в цирк

Бречалов в рамках акции "Елка желаний" пригласил многодетную семью в цирк - РИА Новости, 22.12.2021

Бречалов в рамках акции "Елка желаний" пригласил многодетную семью в цирк

Глава Удмуртии Александр Бречалов в рамках новогодней акции "Елка желаний" пригласил многодетную семью с шестью детьми, в том числе приемными, в цирк. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T09:53

2021-12-22T09:53

2021-12-22T09:53

удмуртская республика

общество

воткинский район

глазовский район

удмуртская республика (удмуртия)

балезинский район

единая россия

дед мороз

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УФА, 22 дек – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в рамках новогодней акции "Елка желаний" пригласил многодетную семью с шестью детьми, в том числе приемными, в цирк.Ранее сообщалось, что Бречалов дал старт благотворительному проекту "Ёлка желаний" в республике. Он также предложил, чтобы исполнили новогодние пожелания и заслуженных жителей Удмуртии, посвятивших свой трудовой путь развитию города или района. Проект реализуется в регионе совместно с партией "Единая Россия".В пресс-службе главы республики рассказали, что "Ёлки желаний" установлены в администрациях муниципальных образований во всех районах региона. Главная елка с 50 желаниями установлена в госсовете Удмуртии."Бречалов снял шарики с мечтами детей с главной "Ёлки желаний" в республике. Он исполнит мечту Софьи и Никиты из Шарканского района, которые мечтают побывать всей семьей на представлении в цирке", - сообщили в пресс-службе, отметив, что ребята проживают в многодетной приёмной семье. Все дети занимаются спортом, очень творческие – самодельную открытку с аппликацией они отправили в адрес главы Удмуртии."Соне и Никите из Шарканского района отдельное спасибо за отличную открытку и письмо. Ребята написали, что пошли в первый класс, что в приёмной семье у них появилось сразу 4 брата! Соня, Никита, в Новый год мечты должны сбываться, собирайтесь в цирк всей большой семьей", - написал Бречалов на своей странице в "ВКонтакте".Кроме того, глава региона исполнит желание Вероники из Воткинского района, которая мечтает о собственных тренировочных беговых лыжах, Лианы из Балезинского района, мечтающей побывать в зоопарке, Андрея и Сергея из Ижевска, которые загадали экскурсию в аэропорт и железнодорожный вокзал, и Ярослава, который хочет полетать в аэротрубе."В прошлые выходные я побывал в гостях у семей из Глазова, Игринского, Красногорского, Юкаменского, Глазовского районов республики – поздравил с наступающим Новым годом и подарил детям долгожданные подарки. Продолжу работать помощником Деда Мороза. Приглашаю присоединиться к реализации проекта всех неравнодушных членов нашей команды. Исполнить мечты детей, пожилых людей и всех, кому необходима помощь или наша поддержка, может каждый. Давайте вместе творить добрые дела", – призвал Бречалов.

https://ria.ru/20211221/rekonstruktsiya-1764742077.html

https://ria.ru/20211221/udmurtiya-1764732637.html

https://ria.ru/20211220/dorogi-1764577242.html

воткинский район

глазовский район

удмуртская республика (удмуртия)

балезинский район

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общество, воткинский район, глазовский район, удмуртская республика (удмуртия), балезинский район, единая россия, дед мороз, александр бречалов, новый год