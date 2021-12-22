Бречалов в рамках акции "Елка желаний" пригласил многодетную семью в цирк
Глава Удмуртии Бречалов в рамках акции "Елка желаний" пригласил многодетную семью в цирк
УФА, 22 дек – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в рамках новогодней акции "Елка желаний" пригласил многодетную семью с шестью детьми, в том числе приемными, в цирк.
Ранее сообщалось, что Бречалов дал старт благотворительному проекту "Ёлка желаний" в республике. Он также предложил, чтобы исполнили новогодние пожелания и заслуженных жителей Удмуртии, посвятивших свой трудовой путь развитию города или района. Проект реализуется в регионе совместно с партией "Единая Россия".
В пресс-службе главы республики рассказали, что "Ёлки желаний" установлены в администрациях муниципальных образований во всех районах региона. Главная елка с 50 желаниями установлена в госсовете Удмуртии.
"Бречалов снял шарики с мечтами детей с главной "Ёлки желаний" в республике. Он исполнит мечту Софьи и Никиты из Шарканского района, которые мечтают побывать всей семьей на представлении в цирке", - сообщили в пресс-службе, отметив, что ребята проживают в многодетной приёмной семье. Все дети занимаются спортом, очень творческие – самодельную открытку с аппликацией они отправили в адрес главы Удмуртии.
"Соне и Никите из Шарканского района отдельное спасибо за отличную открытку и письмо. Ребята написали, что пошли в первый класс, что в приёмной семье у них появилось сразу 4 брата! Соня, Никита, в Новый год мечты должны сбываться, собирайтесь в цирк всей большой семьей", - написал Бречалов на своей странице в "ВКонтакте".
Кроме того, глава региона исполнит желание Вероники из Воткинского района, которая мечтает о собственных тренировочных беговых лыжах, Лианы из Балезинского района, мечтающей побывать в зоопарке, Андрея и Сергея из Ижевска, которые загадали экскурсию в аэропорт и железнодорожный вокзал, и Ярослава, который хочет полетать в аэротрубе.
"В прошлые выходные я побывал в гостях у семей из Глазова, Игринского, Красногорского, Юкаменского, Глазовского районов республики – поздравил с наступающим Новым годом и подарил детям долгожданные подарки. Продолжу работать помощником Деда Мороза. Приглашаю присоединиться к реализации проекта всех неравнодушных членов нашей команды. Исполнить мечты детей, пожилых людей и всех, кому необходима помощь или наша поддержка, может каждый. Давайте вместе творить добрые дела", – призвал Бречалов.