https://ria.ru/20211222/botoks-1764875210.html
Умер создатель ботокса Алан Скотт
Умер создатель ботокса Алан Скотт - РИА Новости, 22.12.2021
Умер создатель ботокса Алан Скотт
Американский офтальмолог, разработавший препарат ботокс для применения в медицине, Алан Скотт умер в возрасте 89 лет, сообщила в среду газета Washington Post. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T12:23
2021-12-22T12:23
2021-12-22T12:46
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Американский офтальмолог, разработавший препарат ботокс для применения в медицине, Алан Скотт умер в возрасте 89 лет, сообщила в среду газета Washington Post.По данным газеты, Скотт скончался 16 декабря в больнице в американском штате Калифорния. Причиной смерти стали осложнения от сеспсиса.Ботулинический токсин был выведен в годы Второй мировой войны в качестве биологического оружия, вызывающего паралич мышц и смерть. Позднее ученые пришли к выводу, что он не подходит для ведения войны, и передали образцы токсина Скотту. Офтальмолог разработал на его основе препарат, известный под названием ботокс, который он изначально использовал в медицинских целях, в частности, для лечения косоглазия. Лишь позднее ботокс стали применять в косметологии для разглаживания морщин, чем сам Скотт был "бесконечно удивлен".Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) официально одобрило ботокс для применения в косметических целях в 2002 году.
https://ria.ru/20211117/denisov-1759492279.html
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в мире, сша, калифорния
12:23 22.12.2021 (обновлено: 12:46 22.12.2021)
Умер создатель ботокса Алан Скотт
Создатель препарата ботокс Алан Скотт умер в возрасте 89 лет в больнице в Калифорнии