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Госдума приняла закон о блокировке сайтов за оправдание терроризма
Госдума приняла закон о блокировке сайтов за оправдание терроризма - РИА Новости, 22.12.2021
Госдума приняла закон о блокировке сайтов за оправдание терроризма
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении законопроект о внесудебной блокировке сайтов, продающих поддельные документы –... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T11:59
2021-12-22T11:59
общество
технологии
терроризм
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении законопроект о внесудебной блокировке сайтов, продающих поддельные документы – дипломы о высшем образовании, военные билеты, водительские права, а также сертификаты о вакцинации, а также за ложные сообщения об актах терроризма.Изменения вносятся в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Законопроект предполагает блокировку информации с оправданием экстремизма и терроризма по решению генерального прокурора РФ или его заместителей. Как отмечается в пояснительной записке к документу, блокировать такой ресурс будут только в случае выявления фактов призыва к осуществлению такой деятельности.Ко второму чтению в законопроект были внесены поправки, согласно которым механизм ограничения доступа к информации дополняется также случаями ложных сообщений об актах терроризма, случаями распространения предложений о приобретении поддельных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей.Кроме этого, документ включает положение о блокировке информации с призывами к массовым беспорядкам.
https://ria.ru/20211221/minirovanie-1764807962.html
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общество, технологии, терроризм, госдума рф, россия
11:59 22.12.2021
 
Госдума приняла закон о блокировке сайтов за оправдание терроризма

ГД приняла закон о блокировке сайтов за продажу липовых документов и оправдание терроризма

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении законопроект о внесудебной блокировке сайтов, продающих поддельные документы – дипломы о высшем образовании, военные билеты, водительские права, а также сертификаты о вакцинации, а также за ложные сообщения об актах терроризма.
Изменения вносятся в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Законопроект предполагает блокировку информации с оправданием экстремизма и терроризма по решению генерального прокурора РФ или его заместителей. Как отмечается в пояснительной записке к документу, блокировать такой ресурс будут только в случае выявления фактов призыва к осуществлению такой деятельности.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
Вчера, 20:24
В Госдуме рассказали о поступивших ложных сообщениях о минировании за год
Ко второму чтению в законопроект были внесены поправки, согласно которым механизм ограничения доступа к информации дополняется также случаями ложных сообщений об актах терроризма, случаями распространения предложений о приобретении поддельных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей.
Кроме этого, документ включает положение о блокировке информации с призывами к массовым беспорядкам.
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