https://ria.ru/20211222/blokirovka-1764869751.html

Госдума приняла закон о блокировке сайтов за оправдание терроризма

Госдума приняла закон о блокировке сайтов за оправдание терроризма - РИА Новости, 22.12.2021

Госдума приняла закон о блокировке сайтов за оправдание терроризма

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении законопроект о внесудебной блокировке сайтов, продающих поддельные документы –... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T11:59

2021-12-22T11:59

2021-12-22T11:59

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении законопроект о внесудебной блокировке сайтов, продающих поддельные документы – дипломы о высшем образовании, военные билеты, водительские права, а также сертификаты о вакцинации, а также за ложные сообщения об актах терроризма.Изменения вносятся в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Законопроект предполагает блокировку информации с оправданием экстремизма и терроризма по решению генерального прокурора РФ или его заместителей. Как отмечается в пояснительной записке к документу, блокировать такой ресурс будут только в случае выявления фактов призыва к осуществлению такой деятельности.Ко второму чтению в законопроект были внесены поправки, согласно которым механизм ограничения доступа к информации дополняется также случаями ложных сообщений об актах терроризма, случаями распространения предложений о приобретении поддельных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей.Кроме этого, документ включает положение о блокировке информации с призывами к массовым беспорядкам.

https://ria.ru/20211221/minirovanie-1764807962.html

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общество, технологии, терроризм, госдума рф, россия