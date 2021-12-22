20:20 22.12.2021 (обновлено: 21:28 22.12.2021)
Умер основатель ОАО "Вымпелком" Зимин
Основатель "Вымпелкома" Дмитрий Зимин умер на 89-м году жизни
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОснователь благотворительного фонда "Династия" и компании "Билайн" Дмитрий Зимин
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Основатель "Вымпелкома" (бренд "Билайн") и Фонда некоммерческих программ "Династия" Дмитрий Зимин скончался на 89-м году жизни, сообщил его сын Борис.
"Мой отец был большой жизнелюб и прожил большую жизнь. Спасибо ему за все, за то, что создал, за то, что был. Это случилось сегодня не на родине, в Швейцарии. Он ушел в полном сознании, умиротворенно, немного грустя о нас и о жизни, но все-таки с облегчением - последние месяцы он тяжело болел. Все", - написал на своей странице в Facebook Борис Зимин.
Информация о прощании и прочие подробности последуют позже, добавил он.
"Сегодня стало известно о смерти Дмитрия Борисовича Зимина. Человека, который придумал и основал "Билайн", без преувеличения легенды всей телеком отрасли. У Дмитрия Борисовича бесчисленное количество заслуг, но для нас он навсегда останется талисманом и почетным президентом "Билайна". Мы соболезнуем родным и близким Дмитрия Борисовича. Светлая память", - говорится в официальном сообщении "Вымпелкома".
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОснователь и почётный президент компании "Вымпел-Коммуникации", основатель благотворительного фонда "Династия" Дмитрий Зимин
Основатель и почётный президент компании "Вымпел-Коммуникации", основатель благотворительного фонда "Династия" Дмитрий Зимин