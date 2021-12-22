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Умер основатель ОАО "Вымпелком" Зимин

Умер основатель ОАО "Вымпелком" Зимин - РИА Новости, 22.12.2021

Умер основатель ОАО "Вымпелком" Зимин

Основатель "Вымпелкома" (бренд "Билайн") и Фонда некоммерческих программ "Династия" Дмитрий Зимин скончался на 89-м году жизни, сообщил его сын Борис. РИА Новости, 22.12.2021

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Основатель "Вымпелкома" (бренд "Билайн") и Фонда некоммерческих программ "Династия" Дмитрий Зимин скончался на 89-м году жизни, сообщил его сын Борис."Мой отец был большой жизнелюб и прожил большую жизнь. Спасибо ему за все, за то, что создал, за то, что был. Это случилось сегодня не на родине, в Швейцарии. Он ушел в полном сознании, умиротворенно, немного грустя о нас и о жизни, но все-таки с облегчением - последние месяцы он тяжело болел. Все", - написал на своей странице в Facebook Борис Зимин.Информация о прощании и прочие подробности последуют позже, добавил он."Сегодня стало известно о смерти Дмитрия Борисовича Зимина. Человека, который придумал и основал "Билайн", без преувеличения легенды всей телеком отрасли. У Дмитрия Борисовича бесчисленное количество заслуг, но для нас он навсегда останется талисманом и почетным президентом "Билайна". Мы соболезнуем родным и близким Дмитрия Борисовича. Светлая память", - говорится в официальном сообщении "Вымпелкома".

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