https://ria.ru/20211222/avtobus-1764939536.html

Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Новой Москве

Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Новой Москве - РИА Новости, 22.12.2021

Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Новой Москве

Три человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на Калужском шоссе в Новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T16:19

2021-12-22T16:19

2021-12-22T16:56

происшествия

новая москва

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на Калужском шоссе в Новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По предварительным данным, это произошло при опрокидывании транспортного средства."Три человека обратились к медикам за помощью", — заявил собеседник агентства.Ранее в экстренных службах сообщили, что возле дома № 14 на Калужском шоссе автобус № 1033 лежит на боку.По данным московского дептранса, в районе 16:00 в селе Кленово произошла авария с участием легкового автомобиля и автобуса, после чего последний съехал в кювет.

https://radiosputnik.ria.ru/20211222/osago-1764848615.html

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2021

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происшествия, новая москва