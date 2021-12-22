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Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Новой Москве
Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Новой Москве - РИА Новости, 22.12.2021
Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Новой Москве
Три человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на Калужском шоссе в Новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T16:19
2021-12-22T16:19
2021-12-22T16:56
происшествия
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на Калужском шоссе в Новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По предварительным данным, это произошло при опрокидывании транспортного средства."Три человека обратились к медикам за помощью", — заявил собеседник агентства.Ранее в экстренных службах сообщили, что возле дома № 14 на Калужском шоссе автобус № 1033 лежит на боку.По данным московского дептранса, в районе 16:00 в селе Кленово произошла авария с участием легкового автомобиля и автобуса, после чего последний съехал в кювет.
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происшествия, новая москва
16:19 22.12.2021 (обновлено: 16:56 22.12.2021)
Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Новой Москве
Три человека пострадали при опрокидывании рейсового автобуса в Новой Москве
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости.
Три человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на Калужском шоссе
в Новой Москве
, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
По предварительным данным, это произошло при опрокидывании транспортного средства.
"Три человека обратились к медикам за помощью", — заявил собеседник агентства.
Ранее в экстренных службах сообщили, что возле дома № 14 на Калужском шоссе автобус № 1033 лежит на боку.
По данным московского дептранса, в районе 16:00 в селе Кленово произошла авария с участием легкового автомобиля и автобуса, после чего последний съехал в кювет.