https://ria.ru/20211222/aviasoobschenie-1764889201.html

Роспотребнадзор: запреты на международное авиасообщение потеряли смысл

Роспотребнадзор: запреты на международное авиасообщение потеряли смысл - РИА Новости, 22.12.2021

Роспотребнадзор: запреты на международное авиасообщение потеряли смысл

Дальнейшие запреты на авиасообщение между странами потеряли смысл, поскольку штамм коронавируса "омикрон" уже распространился по миру, говорится в совместном... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T13:04

2021-12-22T13:04

2021-12-22T13:08

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

юар

новости - туризм

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762524872_0:204:2520:1622_1920x0_80_0_0_9b0dd2a859411154f3be1a0151cfc56e.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Дальнейшие запреты на авиасообщение между странами потеряли смысл, поскольку штамм коронавируса "омикрон" уже распространился по миру, говорится в совместном заявлении Роспотребнадзора и минздрава ЮАР."Учитывая распространение штамма "омикрон" по всему миру, который уже был обнаружен в 94 странах, и недавно полученные данные об опасности нового генетического штамма вируса SARS-CoV-2, дальнейшие запреты на авиасообщение между странами потеряли смысл", - говорится в совместном заявлении, распространенном южноафриканской стороной.

юар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, юар, новости - туризм, коронавирус в россии