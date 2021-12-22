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Роспотребнадзор: запреты на международное авиасообщение потеряли смысл
Роспотребнадзор: запреты на международное авиасообщение потеряли смысл - РИА Новости, 22.12.2021
Роспотребнадзор: запреты на международное авиасообщение потеряли смысл
Дальнейшие запреты на авиасообщение между странами потеряли смысл, поскольку штамм коронавируса "омикрон" уже распространился по миру, говорится в совместном... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T13:04
2021-12-22T13:04
2021-12-22T13:08
распространение коронавируса
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юар
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Дальнейшие запреты на авиасообщение между странами потеряли смысл, поскольку штамм коронавируса "омикрон" уже распространился по миру, говорится в совместном заявлении Роспотребнадзора и минздрава ЮАР."Учитывая распространение штамма "омикрон" по всему миру, который уже был обнаружен в 94 странах, и недавно полученные данные об опасности нового генетического штамма вируса SARS-CoV-2, дальнейшие запреты на авиасообщение между странами потеряли смысл", - говорится в совместном заявлении, распространенном южноафриканской стороной.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, юар, новости - туризм, коронавирус в россии
13:04 22.12.2021 (обновлено: 13:08 22.12.2021)
Роспотребнадзор: запреты на международное авиасообщение потеряли смысл
Роспотребнадзор: запреты на международное авиасообщение потеряли смысл из-за "омикрона"