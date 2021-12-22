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Глава СБ Армении встретился с генсеком ОДКБ
Глава СБ Армении встретился с генсеком ОДКБ - РИА Новости, 22.12.2021
Глава СБ Армении встретился с генсеком ОДКБ
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян обсудил в среду в Ереване с генсеком Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T14:53
2021-12-22T15:14
в мире
армения
армен григорян
одкб
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ЕРЕВАН, 22 дек – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян обсудил в среду в Ереване с генсеком Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем приоритеты председательства Еревана в ОДКБ, сообщили в пресс-службе Совбеза."В ходе встречи стороны обсудили программы, которые будут реализованы в период председательства Армении в ОДКБ. В этом контексте приоритетной признана совместная деятельность государств-членов Организации по выработке политики противодействия терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, а также миграционной и биологической безопасности", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.Отмечается, что собеседники обменялись мнениями по содействию снижению напряженности на армяно-азербайджанской, таджикско-киргизской и таджикско-афганской границах. Генсек ОДКБ заявил о возможности увеличения миграционных потоков афганских беженцев на территории государств-членов ОДКБ, охарактеризовав это как миграционный вызов."Секретарь Совета безопасности Армении рассказал о ситуации на армяно-азербайджанской границе, подчеркнув, что обстановка на границе является для Армении первостепенным вызовом. В этом контексте стороны отметили важность обеспечения условий для скорейшего начала процесса демаркации армяно-азербайджанской границы", - говорится в сообщении.Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) объединяет Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан. В 2022 году Армения председательствует в организации.
https://ria.ru/20210810/armeniya-1745266325.html
https://ria.ru/20210729/eskalatsiya-1743473166.html
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в мире, армения, армен григорян, одкб
14:53 22.12.2021 (обновлено: 15:14 22.12.2021)
 
Глава СБ Армении встретился с генсеком ОДКБ

Глава СБ Армении Григорян обсудил с генсеком ОДКБ приоритеты председательства Еревана

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 22 дек – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян обсудил в среду в Ереване с генсеком Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем приоритеты председательства Еревана в ОДКБ, сообщили в пресс-службе Совбеза.
"В ходе встречи стороны обсудили программы, которые будут реализованы в период председательства Армении в ОДКБ. В этом контексте приоритетной признана совместная деятельность государств-членов Организации по выработке политики противодействия терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, а также миграционной и биологической безопасности", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
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Отмечается, что собеседники обменялись мнениями по содействию снижению напряженности на армяно-азербайджанской, таджикско-киргизской и таджикско-афганской границах. Генсек ОДКБ заявил о возможности увеличения миграционных потоков афганских беженцев на территории государств-членов ОДКБ, охарактеризовав это как миграционный вызов.
"Секретарь Совета безопасности Армении рассказал о ситуации на армяно-азербайджанской границе, подчеркнув, что обстановка на границе является для Армении первостепенным вызовом. В этом контексте стороны отметили важность обеспечения условий для скорейшего начала процесса демаркации армяно-азербайджанской границы", - говорится в сообщении.
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) объединяет Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан. В 2022 году Армения председательствует в организации.
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