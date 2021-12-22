https://ria.ru/20211222/apple-1764873019.html
Стали известны первые подробности о новых процессорах Apple
Стали известны первые подробности о новых процессорах Apple - РИА Новости, 22.12.2021
Стали известны первые подробности о новых процессорах Apple
Компания Apple в 2022 году представит минимум две новые платформы — A16 Bionic для смартфонов и M2 для компьютеров. Об этом сообщает Mydrivers со ссылкой на... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T12:14
2021-12-22T12:14
2021-12-22T13:52
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Компания Apple в 2022 году представит минимум две новые платформы — A16 Bionic для смартфонов и M2 для компьютеров. Об этом сообщает Mydrivers со ссылкой на источник в цепочке поставок.Чип A16 Bionic станет основой для будущих iPhone 14. Шестиядерный процессор получит две версии, отличающиеся графическим ускорителем. A16 Bionic выполнят по 4-нм техпроцессу, чип будет поддерживать двухдиапазонный 5G и WiFi 6E.Кроме того в Купертино готовятся к выпуску платформы Apple M2 с кодовым названием Staten. Чипом оснастят новые компьютеры и планшеты Apple, а позже на его основе появятся мощные процессоры Apple M2 Pro и M2 Max.Платформы, как утверждают инсайдеры, будут представлены во второй половине 2022 года. Линейку Apple Silicon планируют обновлять каждые 18 месяцев.
https://ria.ru/20211220/apple-1764561197.html
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технологии, apple, apple iphone
12:14 22.12.2021 (обновлено: 13:52 22.12.2021)
Стали известны первые подробности о новых процессорах Apple
Apple в 2022 году покажет две платформы — A16 Bionic для смартфонов и M2 для компьютеров