https://ria.ru/20211222/alekseenko-1764907070.html
ЕР приостановила членство задержанного мэра Краснодара
ЕР приостановила членство задержанного мэра Краснодара - РИА Новости, 22.12.2021
ЕР приостановила членство задержанного мэра Краснодара
"Единая Россия" приостановила членство в партии задержанного по подозрению в получении взятки мэра Краснодара, а в недавнем прошлом вице-губернатора Кубани... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T14:13
2021-12-22T14:13
2021-12-22T14:21
краснодар
единая россия
происшествия
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КРАСНОДАР, 22 дек – РИА Новости. "Единая Россия" приостановила членство в партии задержанного по подозрению в получении взятки мэра Краснодара, а в недавнем прошлом вице-губернатора Кубани Андрея Алексеенко, сообщает пресс-служба краснодарского регионального отделения ЕР.По версии следствия, Алексеенко, будучи первым замглавы Кубани, в 2018 году через посредника получил ружье стоимостью порядка 1,6 миллиона рублей за выдачу заключения курируемого им департамента о соответствии многоквартирного дома в Краснодаре, несмотря на недостатки."Президиум регионального политсовета приостановил членство в "Единой России" мэра Краснодара Андрея Алексеенко. Решение принято в соответствии с уставом партии 22 декабря", - говорится в сообщении регионального отделения ЕР.В пресс-службе уточнили, что это стандартная процедура в случае возбуждения уголовного дела в отношении члена партии.
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краснодар, единая россия, происшествия
14:13 22.12.2021 (обновлено: 14:21 22.12.2021)
ЕР приостановила членство задержанного мэра Краснодара
"Единая Россия" приостановила членство в партии задержанного мэра Краснодара Алексеенко
КРАСНОДАР, 22 дек – РИА Новости.
"Единая Россия
" приостановила членство в партии задержанного по подозрению в получении взятки мэра Краснодара
, а в недавнем прошлом вице-губернатора Кубани Андрея Алексеенко, сообщает пресс-служба краснодарского регионального отделения ЕР.
По версии следствия, Алексеенко, будучи первым замглавы Кубани, в 2018 году через посредника получил ружье стоимостью порядка 1,6 миллиона рублей за выдачу заключения курируемого им департамента о соответствии многоквартирного дома в Краснодаре, несмотря на недостатки.
"Президиум регионального политсовета приостановил членство в "Единой России" мэра Краснодара Андрея Алексеенко. Решение принято в соответствии с уставом партии 22 декабря", - говорится в сообщении регионального отделения ЕР.
В пресс-службе уточнили, что это стандартная процедура в случае возбуждения уголовного дела в отношении члена партии.