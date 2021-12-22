https://ria.ru/20211222/alekseenko-1764907070.html

ЕР приостановила членство задержанного мэра Краснодара

ЕР приостановила членство задержанного мэра Краснодара - РИА Новости, 22.12.2021

ЕР приостановила членство задержанного мэра Краснодара

"Единая Россия" приостановила членство в партии задержанного по подозрению в получении взятки мэра Краснодара, а в недавнем прошлом вице-губернатора Кубани... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T14:13

2021-12-22T14:13

2021-12-22T14:21

краснодар

единая россия

происшествия

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КРАСНОДАР, 22 дек – РИА Новости. "Единая Россия" приостановила членство в партии задержанного по подозрению в получении взятки мэра Краснодара, а в недавнем прошлом вице-губернатора Кубани Андрея Алексеенко, сообщает пресс-служба краснодарского регионального отделения ЕР.По версии следствия, Алексеенко, будучи первым замглавы Кубани, в 2018 году через посредника получил ружье стоимостью порядка 1,6 миллиона рублей за выдачу заключения курируемого им департамента о соответствии многоквартирного дома в Краснодаре, несмотря на недостатки."Президиум регионального политсовета приостановил членство в "Единой России" мэра Краснодара Андрея Алексеенко. Решение принято в соответствии с уставом партии 22 декабря", - говорится в сообщении регионального отделения ЕР.В пресс-службе уточнили, что это стандартная процедура в случае возбуждения уголовного дела в отношении члена партии.

https://ria.ru/20211222/sledstvie-1764896886.html

краснодар

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краснодар, единая россия, происшествия