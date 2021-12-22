Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211222/alekseenko-1764907070.html
ЕР приостановила членство задержанного мэра Краснодара
ЕР приостановила членство задержанного мэра Краснодара - РИА Новости, 22.12.2021
ЕР приостановила членство задержанного мэра Краснодара
"Единая Россия" приостановила членство в партии задержанного по подозрению в получении взятки мэра Краснодара, а в недавнем прошлом вице-губернатора Кубани... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T14:13
2021-12-22T14:21
краснодар
единая россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764863012_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_3c90b721f3241f61cf70a911d4c83585.jpg
КРАСНОДАР, 22 дек – РИА Новости. "Единая Россия" приостановила членство в партии задержанного по подозрению в получении взятки мэра Краснодара, а в недавнем прошлом вице-губернатора Кубани Андрея Алексеенко, сообщает пресс-служба краснодарского регионального отделения ЕР.По версии следствия, Алексеенко, будучи первым замглавы Кубани, в 2018 году через посредника получил ружье стоимостью порядка 1,6 миллиона рублей за выдачу заключения курируемого им департамента о соответствии многоквартирного дома в Краснодаре, несмотря на недостатки."Президиум регионального политсовета приостановил членство в "Единой России" мэра Краснодара Андрея Алексеенко. Решение принято в соответствии с уставом партии 22 декабря", - говорится в сообщении регионального отделения ЕР.В пресс-службе уточнили, что это стандартная процедура в случае возбуждения уголовного дела в отношении члена партии.
https://ria.ru/20211222/sledstvie-1764896886.html
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764863012_111:0:1000:667_1920x0_80_0_0_170907a8e2d4c5d0dc3c2a2ce943b471.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодар, единая россия, происшествия
14:13 22.12.2021 (обновлено: 14:21 22.12.2021)
 
ЕР приостановила членство задержанного мэра Краснодара

"Единая Россия" приостановила членство в партии задержанного мэра Краснодара Алексеенко

CC BY 4.0 / Администрация муниципального образования город Краснодар / Андрей АлексеенкоМэр Краснодара Андрей Алексеенко
Мэр Краснодара Андрей Алексеенко - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
CC BY 4.0 / Администрация муниципального образования город Краснодар / Андрей Алексеенко
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 22 дек – РИА Новости. "Единая Россия" приостановила членство в партии задержанного по подозрению в получении взятки мэра Краснодара, а в недавнем прошлом вице-губернатора Кубани Андрея Алексеенко, сообщает пресс-служба краснодарского регионального отделения ЕР.
По версии следствия, Алексеенко, будучи первым замглавы Кубани, в 2018 году через посредника получил ружье стоимостью порядка 1,6 миллиона рублей за выдачу заключения курируемого им департамента о соответствии многоквартирного дома в Краснодаре, несмотря на недостатки.
"Президиум регионального политсовета приостановил членство в "Единой России" мэра Краснодара Андрея Алексеенко. Решение принято в соответствии с уставом партии 22 декабря", - говорится в сообщении регионального отделения ЕР.
В пресс-службе уточнили, что это стандартная процедура в случае возбуждения уголовного дела в отношении члена партии.
Глава Краснодара Андрей Алексеенко - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
13:36
Подследственный мэр Краснодара официально зарабатывает вчетверо меньше жены
 
КраснодарЕдиная РоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:35В Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасности
01:16В Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсии
01:14На Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учет
00:52Попавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООН
00:42Председатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на Украине
00:37Елка выпустила песню про "Новый год"
00:33Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесмену
00:15США в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за Украины
23:52Сбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ Белоруссии
23:49В Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в Анкаре
23:48В России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”
23:45В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов
23:40Медицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании Pfizer
23:40В Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"
23:35В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиков
23:32Грызлов назвал "десять шагов" Киева по Донбассу имитацией активности
23:27Киев отказался открыть КПП в праздники в Донбассе, заявили в ДНР
23:25Украинские военные впервые провели стрельбы из Javelin в Донбассе
23:15Поиски попавшего под лавину военного в Южной Осетии остановили до утра
23:12В Кремле назвали наиболее эффективные против "омикрона" вакцины
Лента новостейМолния
В Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасностиВ Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсииНа Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учетПопавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООНПредседатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на УкраинеЕлка выпустила песню про "Новый год" Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесменуСША в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за УкраиныСбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ БелоруссииВ Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в АнкареВ России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидовМедицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании PfizerВ Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиковГрызлов назвал "десять шагов" Киева по Донбассу имитацией активностиКиев отказался открыть КПП в праздники в Донбассе, заявили в ДНРУкраинские военные впервые провели стрельбы из Javelin в ДонбассеПоиски попавшего под лавину военного в Южной Осетии остановили до утраВ Кремле назвали наиболее эффективные против "омикрона" вакцины