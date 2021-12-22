https://ria.ru/20211222/aes-1764847835.html

В реактор второго энергоблока Белорусской АЭС начали загружать топливо

В реактор второго энергоблока Белорусской АЭС начали загружать топливо - РИА Новости, 22.12.2021

В реактор второго энергоблока Белорусской АЭС начали загружать топливо

На Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока, сообщили в пресс-службе Минэнерго республики. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T10:16

2021-12-22T10:16

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МИНСК, 22 дек — РИА Новости. На Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока, сообщили в пресс-службе Минэнерго республики."В активную зону реактора второго энергоблока атомной станции загружена первая тепловыделяющая сборка со свежим ядерным топливом. Таким образом положено начало важного этапа проекта — физического пуска блока", — рассказали в ведомстве.Всего для этих целей используют более 160 тонн топлива. Затем реактор соберут и уплотнят, а после этого проведут гидравлические испытания."Далее предстоит не менее ответственная работа по подготовке блока к энергетическому пуску, его включение в энергосистему страны, опытно-промышленная эксплуатация", — добавили в ведомстве.БелАЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, первая атомная электростанция в республике. Ее сооружают в Островце (Гродненская область), суммарная мощность двух реакторов ВВЭР-1200 будет насчитывать 2400 МВт.В июне приемочная комиссия подписала акт ввода в эксплуатацию первого блока, запуск второго запланирован на 2022 год.

https://ria.ru/20211206/sistema-1762431401.html

https://ria.ru/20210702/magate-1739588484.html

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