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В реактор второго энергоблока Белорусской АЭС начали загружать топливо
В реактор второго энергоблока Белорусской АЭС начали загружать топливо - РИА Новости, 22.12.2021
В реактор второго энергоблока Белорусской АЭС начали загружать топливо
На Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока, сообщили в пресс-службе Минэнерго республики. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T10:16
2021-12-22T11:44
белоруссия
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МИНСК, 22 дек — РИА Новости. На Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока, сообщили в пресс-службе Минэнерго республики."В активную зону реактора второго энергоблока атомной станции загружена первая тепловыделяющая сборка со свежим ядерным топливом. Таким образом положено начало важного этапа проекта — физического пуска блока", — рассказали в ведомстве.Всего для этих целей используют более 160 тонн топлива. Затем реактор соберут и уплотнят, а после этого проведут гидравлические испытания."Далее предстоит не менее ответственная работа по подготовке блока к энергетическому пуску, его включение в энергосистему страны, опытно-промышленная эксплуатация", — добавили в ведомстве.БелАЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, первая атомная электростанция в республике. Ее сооружают в Островце (Гродненская область), суммарная мощность двух реакторов ВВЭР-1200 будет насчитывать 2400 МВт.В июне приемочная комиссия подписала акт ввода в эксплуатацию первого блока, запуск второго запланирован на 2022 год.
https://ria.ru/20211206/sistema-1762431401.html
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белоруссия, белорусская аэс, в мире, гродненская область
10:16 22.12.2021 (обновлено: 11:44 22.12.2021)
 
В реактор второго энергоблока Белорусской АЭС начали загружать топливо

В реактор второго энергоблока Белорусской АЭС начали загружать ядерное топливо

© Фото : Белорусская атомная электростанцияБелорусская АЭС
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Фото : Белорусская атомная электростанция
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МИНСК, 22 дек — РИА Новости. На Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока, сообщили в пресс-службе Минэнерго республики.
"В активную зону реактора второго энергоблока атомной станции загружена первая тепловыделяющая сборка со свежим ядерным топливом. Таким образом положено начало важного этапа проекта — физического пуска блока", — рассказали в ведомстве.
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Всего для этих целей используют более 160 тонн топлива. Затем реактор соберут и уплотнят, а после этого проведут гидравлические испытания.
"Далее предстоит не менее ответственная работа по подготовке блока к энергетическому пуску, его включение в энергосистему страны, опытно-промышленная эксплуатация", — добавили в ведомстве.
БелАЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, первая атомная электростанция в республике. Ее сооружают в Островце (Гродненская область), суммарная мощность двух реакторов ВВЭР-1200 будет насчитывать 2400 МВт.
В июне приемочная комиссия подписала акт ввода в эксплуатацию первого блока, запуск второго запланирован на 2022 год.
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