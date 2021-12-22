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Мосгорсуд продлил арест экс-министру Абызову
Мосгорсуд продлил арест экс-министру Абызову - РИА Новости, 22.12.2021
Мосгорсуд продлил арест экс-министру Абызову
Мосгорсуд продлил до 25 марта арест экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в коррупционных преступлениях, сообщил РИА Новости адвокат РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T18:57
2021-12-22T18:57
происшествия
москва
михаил абызов
московский городской суд
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Мосгорсуд продлил до 25 марта арест экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в коррупционных преступлениях, сообщил РИА Новости адвокат Александр Аснис."Суд удовлетворил ходатайство о продлении срока заключения под стражей до 25 марта 2022 года , то есть до трех лет продлили", - заявил защитник. Таким образом, Абызов, который попал в СИЗО в конце марта 2019 года, останется под стражей как минимум до 25 марта 2022 года. Вместе с ним суд продлил арест до конца марта и остальным фигурантам. Защита обжалует постановление как "незаконное и необоснованное", отметил Аснис.Против Абызова возбуждены три уголовных дела: о хищении 4 миллиардов рублей у поставщиков энергии в Сибири; незаконной предпринимательской деятельности; отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.В конце октября 2020 года Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал с Абызова и пяти иностранных компаний 32,5 миллиарда рублей - рекордная сумма в системе российского судопроизводства. Это решение признали законным Мосгорсуд и кассационный суд. Прокуратура считает, что Абызов незаконно заработал их, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра.
https://ria.ru/20210908/sud-1749238127.html
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происшествия, москва, михаил абызов, московский городской суд, генеральная прокуратура рф
18:57 22.12.2021
 
Мосгорсуд продлил арест экс-министру Абызову

Мосгорсуд продлил арест экс-министру Абызову до марта 2022 года

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМихаил Абызов во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока его ареста в Басманном суде
Михаил Абызов во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока его ареста в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Мосгорсуд продлил до 25 марта арест экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в коррупционных преступлениях, сообщил РИА Новости адвокат Александр Аснис.
"Суд удовлетворил ходатайство о продлении срока заключения под стражей до 25 марта 2022 года , то есть до трех лет продлили", - заявил защитник. Таким образом, Абызов, который попал в СИЗО в конце марта 2019 года, останется под стражей как минимум до 25 марта 2022 года. Вместе с ним суд продлил арест до конца марта и остальным фигурантам. Защита обжалует постановление как "незаконное и необоснованное", отметил Аснис.
Михаил Абызов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
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Суд взыскал с экс-министра Абызова 22 миллиона долларов
Против Абызова возбуждены три уголовных дела: о хищении 4 миллиардов рублей у поставщиков энергии в Сибири; незаконной предпринимательской деятельности; отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.
В конце октября 2020 года Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал с Абызова и пяти иностранных компаний 32,5 миллиарда рублей - рекордная сумма в системе российского судопроизводства. Это решение признали законным Мосгорсуд и кассационный суд. Прокуратура считает, что Абызов незаконно заработал их, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра.
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ПроисшествияМоскваМихаил АбызовМосковский городской судГенеральная прокуратура РФ
 
 
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