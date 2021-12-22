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Новое оружие России
https://ria.ru/20211222/abakan-1764831004.html
Разработчик ЗРК "Абакан" рассказал о его уникальности
Разработчик ЗРК "Абакан" рассказал о его уникальности - РИА Новости, 22.12.2021
Разработчик ЗРК "Абакан" рассказал о его уникальности
Уникальность ЗРК "Абакан" заключается в сочетании в нем ракет от "Антея-4000" и РЛС от перспективных систем ПВО-ПРО, рассказал РИА Новости первый заместитель... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T03:09
2021-12-22T09:48
новое оружие россии
безопасность
россия
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Уникальность ЗРК "Абакан" заключается в сочетании в нем ракет от "Антея-4000" и РЛС от перспективных систем ПВО-ПРО, рассказал РИА Новости первый заместитель главного конструктора комплекса Дмитрий Хрупало."Абакан" создавали для клиента с Ближнего Востока и впервые представили на выставке Dubai Airshow 2021. Хрупало подчеркнул, что заказчик хотел не многоцелевой комплекс типа С-300 или С-400, а узкоспецифический, способный противостоять только баллистическим целям, с минимальным количеством боевых средств, а также полностью автоматизированный. Конструкторы выполнили эту задачу в кратчайшие сроки, рассказал собеседник агентства."Абакан" рассчитан на поражение одноступенчатых ракетах с небольшой скоростью до трех километров в секунду и дальностью пуска до трех тысяч километров. При этом дальность поражения цели составляет 45 километров, максимальная высота — 25 километров.ЗРК может интегрироваться в любую систему ПВО — ПРО и обеспечит выполнение боевых задач как автономно, так и в составе зенитных комплексов средней и большой дальности в качестве дополнительного модуля.
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безопасность, россия
03:09 22.12.2021 (обновлено: 09:48 22.12.2021)
 
Разработчик ЗРК "Абакан" рассказал о его уникальности

Первый заместитель главного конструктора ЗРК "Абакан" Хрупало рассказал о его уникальности

© Фото : пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"Зенитный ракетный комплекс нестратегической противоракетной обороны "Абакан"
Зенитный ракетный комплекс нестратегической противоракетной обороны Абакан - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Фото : пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Уникальность ЗРК "Абакан" заключается в сочетании в нем ракет от "Антея-4000" и РЛС от перспективных систем ПВО-ПРО, рассказал РИА Новости первый заместитель главного конструктора комплекса Дмитрий Хрупало.
"За счет этого удалось добиться уникальных характеристик по требованию инозаказчика", — добавил он.
"Абакан" создавали для клиента с Ближнего Востока и впервые представили на выставке Dubai Airshow 2021.
Хрупало подчеркнул, что заказчик хотел не многоцелевой комплекс типа С-300 или С-400, а узкоспецифический, способный противостоять только баллистическим целям, с минимальным количеством боевых средств, а также полностью автоматизированный. Конструкторы выполнили эту задачу в кратчайшие сроки, рассказал собеседник агентства.
"Абакан" рассчитан на поражение одноступенчатых ракетах с небольшой скоростью до трех километров в секунду и дальностью пуска до трех тысяч километров. При этом дальность поражения цели составляет 45 километров, максимальная высота — 25 километров.
ЗРК может интегрироваться в любую систему ПВО — ПРО и обеспечит выполнение боевых задач как автономно, так и в составе зенитных комплексов средней и большой дальности в качестве дополнительного модуля.
Стенд компании Алмаз-Антей - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 12:00
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