https://ria.ru/20211221/zuev-1764689542.html

Мосгорсуд оставил в СИЗО ректора "Шанинки" Зуева

Мосгорсуд оставил в СИЗО ректора "Шанинки" Зуева - РИА Новости, 21.12.2021

Мосгорсуд оставил в СИЗО ректора "Шанинки" Зуева

Мосгорсуд оставил в СИЗО ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, обвиняемого в мошенничестве, сообщили РИА... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T12:42

2021-12-21T12:42

2021-12-21T12:59

россия

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

татьяна москалькова

московская высшая школа социальных и экономических наук

марина ракова

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, обвиняемого в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановление районного суда оставлено без изменения, жалоба защиты - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.Жалобу защиты должны были рассмотреть накануне, но заседание отложили, поскольку Зуев находился на медосмотре и его не смогли вовремя доставить в комнату для видеосвязи.На прошлой неделе уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила Зуева в СИЗО и подготовила повторное обращение в органы прокурорского надзора и следствия с просьбой отпустить ректора "Шанинки". Она также обсудила его состояние с руководителями УФСИН по Москве.В конце октября Зуева, недавно перенесшего операцию на сердце, на скорой привезли в больницу, оттуда его сотрудники ФСИН перевели для медицинского освидетельствования в другой госпиталь, чтобы понять, входит ли диагноз Зуева в перечень заболеваний, с которыми нельзя находиться в СИЗО, сообщал адвокат ректора "Шанинки". Впоследствии Тверской районный суд Москвы перевел Зуева из-под домашнего ареста под стражу, в начале декабря меру пресечения продлили до 7 марта.По версии следствия, Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и экс-замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза. Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей, полагают в МВД.

https://ria.ru/20211208/rassledovanie-1762697113.html

https://ria.ru/20211201/operatsiya-1761713637.html

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россия, происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), татьяна москалькова, московская высшая школа социальных и экономических наук, марина ракова, сергей зуев