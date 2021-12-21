Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211221/zuev-1764689542.html
Мосгорсуд оставил в СИЗО ректора "Шанинки" Зуева
Мосгорсуд оставил в СИЗО ректора "Шанинки" Зуева - РИА Новости, 21.12.2021
Мосгорсуд оставил в СИЗО ректора "Шанинки" Зуева
Мосгорсуд оставил в СИЗО ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, обвиняемого в мошенничестве, сообщили РИА... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T12:42
2021-12-21T12:59
россия
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
татьяна москалькова
московская высшая школа социальных и экономических наук
марина ракова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754222053_439:172:2440:1298_1920x0_80_0_0_8c2e3d155b8c95b35ad38df9b1792e1d.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, обвиняемого в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановление районного суда оставлено без изменения, жалоба защиты - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.Жалобу защиты должны были рассмотреть накануне, но заседание отложили, поскольку Зуев находился на медосмотре и его не смогли вовремя доставить в комнату для видеосвязи.На прошлой неделе уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила Зуева в СИЗО и подготовила повторное обращение в органы прокурорского надзора и следствия с просьбой отпустить ректора "Шанинки". Она также обсудила его состояние с руководителями УФСИН по Москве.В конце октября Зуева, недавно перенесшего операцию на сердце, на скорой привезли в больницу, оттуда его сотрудники ФСИН перевели для медицинского освидетельствования в другой госпиталь, чтобы понять, входит ли диагноз Зуева в перечень заболеваний, с которыми нельзя находиться в СИЗО, сообщал адвокат ректора "Шанинки". Впоследствии Тверской районный суд Москвы перевел Зуева из-под домашнего ареста под стражу, в начале декабря меру пресечения продлили до 7 марта.По версии следствия, Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и экс-замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза. Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей, полагают в МВД.
https://ria.ru/20211208/rassledovanie-1762697113.html
https://ria.ru/20211201/operatsiya-1761713637.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754222053_0:0:2656:1992_1920x0_80_0_0_d6afd0d1b6fbcc78e3f2786b4447c6ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), татьяна москалькова, московская высшая школа социальных и экономических наук, марина ракова, сергей зуев
12:42 21.12.2021 (обновлено: 12:59 21.12.2021)
 
Мосгорсуд оставил в СИЗО ректора "Шанинки" Зуева

Мосгорсуд оставил в СИЗО ректора "Шанинки" Зуева, обвиняемого в мошенничестве

© АГН "Москва"Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© АГН "Москва"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, обвиняемого в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановление районного суда оставлено без изменения, жалоба защиты - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) Сергей Зуев в Тверском суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 10:31
Ректор "Шанинки" готов сотрудничать со следствием, заявили в ОНК
Жалобу защиты должны были рассмотреть накануне, но заседание отложили, поскольку Зуев находился на медосмотре и его не смогли вовремя доставить в комнату для видеосвязи.
На прошлой неделе уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила Зуева в СИЗО и подготовила повторное обращение в органы прокурорского надзора и следствия с просьбой отпустить ректора "Шанинки". Она также обсудила его состояние с руководителями УФСИН по Москве.
В конце октября Зуева, недавно перенесшего операцию на сердце, на скорой привезли в больницу, оттуда его сотрудники ФСИН перевели для медицинского освидетельствования в другой госпиталь, чтобы понять, входит ли диагноз Зуева в перечень заболеваний, с которыми нельзя находиться в СИЗО, сообщал адвокат ректора "Шанинки". Впоследствии Тверской районный суд Москвы перевел Зуева из-под домашнего ареста под стражу, в начале декабря меру пресечения продлили до 7 марта.
По версии следствия, Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и экс-замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза. Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей, полагают в МВД.
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 19:28
Ректору "Шанинки" Зуеву срочно требуется операция, заявили в ОНК
 
РоссияПроисшествияМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Татьяна МоскальковаМосковская высшая школа социальных и экономических наукМарина РаковаСергей Зуев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51Forbes рассказал о "леденящей душу" перспективе Украины
02:36В США прокомментировали заявление Шойгу о готовящейся провокации в Донбассе
02:35Россиянам посоветовали полезное блюдо для новогоднего стола
02:17Автоэксперт объяснил, как понять, что перед вами едет неадекватный водитель
02:08Врач-диетолог дала советы по выбору курицы
02:02"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкой
01:46НАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:43Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в Ташкент
01:17Экономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожало
01:16Госсекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с Китаем
00:57Мать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзамене
00:48США раскритиковали Россию за импортозамещение
00:27В Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской области
00:01Российские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 году
23:51США одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил Пентагон
23:50Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлился
23:50Полиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева
23:39В ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемым
23:21Летевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправности
23:14США готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил Байден
Лента новостейМолния
Forbes рассказал о "леденящей душу" перспективе УкраиныВ США прокомментировали заявление Шойгу о готовящейся провокации в ДонбассеРоссиянам посоветовали полезное блюдо для новогоднего столаАвтоэксперт объяснил, как понять, что перед вами едет неадекватный водительВрач-диетолог дала советы по выбору курицы"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкойНАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в ТашкентЭкономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожалоГоссекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с КитаемМать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзаменеСША раскритиковали Россию за импортозамещениеВ Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской областиРоссийские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 годуСША одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил ПентагонВернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлилсяПолиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста СоловьеваВ ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемымЛетевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправностиСША готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил Байден