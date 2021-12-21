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https://ria.ru/20211221/zhivotnye-1764781733.html
ГД приняла в I чтении проект о штрафах за жестокое обращение с животными
ГД приняла в I чтении проект о штрафах за жестокое обращение с животными - РИА Новости, 21.12.2021
ГД приняла в I чтении проект о штрафах за жестокое обращение с животными
Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения требований законодательства в области обращения с... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T17:46
2021-12-21T18:05
общество
госдума рф
животные
владимир бурматов
павел крашенинников
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
домашние животные
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения требований законодательства в области обращения с животными.Законопроект внесли в Госдуму в июле 2021 года. Авторами инициативы выступили депутаты от ЕР Владимир Бурматов и Павел Крашенинников.Проект предлагает установить административную ответственность за несоблюдение общих требований к содержанию животных, за исключением требований к содержанию домашних животных, в виде предупреждения или штрафа для граждан – в размере от 1,5 тысячи до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, для юридических лиц – от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.Кроме этого, проектом закона предусматриваются штрафы за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния: для граждан – в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, для должностных лиц – от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей."Несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию – в виде штрафа: для граждан – в размере от 3 тысяч до 15 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей", - следует из документа.Содержание и использование животных, включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния, предлагается наказывать штрафами для граждан – в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 тысяч до 150 тысяч рублей."Осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах без лицензии, а равно с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией, – в виде штрафа: для должностных лиц – в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей", - говорится в материалах.Штрафы за несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными владельцами приютов для животных для должностных лиц составят от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, для юридических лиц – от 15 тысяч до 30 тысяч рублей."Несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев – в виде предупреждения или штрафа: для граждан – в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей", - добавляется в документе.При этом полномочиями по возбуждению дел об административных правонарушениях предлагается наделить органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие региональный госконтроль в области обращения с животными, а также Росприроднадзор и Россельхознадзор.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что принятие такого законопроекта "создаст дополнительные меры защиты животных от жестокого обращения".
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общество, госдума рф, животные, владимир бурматов, павел крашенинников, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), домашние животные, россия
17:46 21.12.2021 (обновлено: 18:05 21.12.2021)
 
ГД приняла в I чтении проект о штрафах за жестокое обращение с животными

Госдума приняла в I чтении законопроект о штрафах за жестокое обращение с животными

© Фото : Валентин ПузановСобака в приюте – гибрид шарпея и мопса
Собака в приюте – гибрид шарпея и мопса - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© Фото : Валентин Пузанов
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения требований законодательства в области обращения с животными.
Законопроект внесли в Госдуму в июле 2021 года. Авторами инициативы выступили депутаты от ЕР Владимир Бурматов и Павел Крашенинников.
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Проект предлагает установить административную ответственность за несоблюдение общих требований к содержанию животных, за исключением требований к содержанию домашних животных, в виде предупреждения или штрафа для граждан – в размере от 1,5 тысячи до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, для юридических лиц – от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.
Кроме этого, проектом закона предусматриваются штрафы за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния: для граждан – в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, для должностных лиц – от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
"Несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию – в виде штрафа: для граждан – в размере от 3 тысяч до 15 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей", - следует из документа.
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Содержание и использование животных, включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния, предлагается наказывать штрафами для граждан – в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.
"Осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах без лицензии, а равно с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией, – в виде штрафа: для должностных лиц – в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей", - говорится в материалах.
Штрафы за несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными владельцами приютов для животных для должностных лиц составят от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, для юридических лиц – от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.
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"Несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев – в виде предупреждения или штрафа: для граждан – в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей", - добавляется в документе.
При этом полномочиями по возбуждению дел об административных правонарушениях предлагается наделить органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие региональный госконтроль в области обращения с животными, а также Росприроднадзор и Россельхознадзор.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что принятие такого законопроекта "создаст дополнительные меры защиты животных от жестокого обращения".
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