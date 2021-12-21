https://ria.ru/20211221/zhivotnye-1764780469.html
Госдума одобрила в первом чтении правила продажи животных в зоомагазинах
Госдума одобрила в первом чтении правила продажи животных в зоомагазинах - РИА Новости, 21.12.2021
Госдума одобрила в первом чтении правила продажи животных в зоомагазинах
Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила в первом чтении законопроект, наделяющий кабмин полномочиями устанавливать требования к местам продажи... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T17:39
2021-12-21T17:39
2021-12-21T17:58
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила в первом чтении законопроект, наделяющий кабмин полномочиями устанавливать требования к местам продажи животных, в частности, в зоомагазинах и на птичьих рынках.Законопроект был внесен в Госдуму в июле 2021 года. Автором инициативы выступил депутат от ЕР Владимир Бурматов. По его словам, нередкими остаются случаи негуманного обращения с животными в местах их продажи, например, на птичьих рынках и в зоомагазинах."Животные зачастую содержатся в стесненных условиях, без надлежащей ветеринарной помощи и ухода, лишенные нормального питания, возможности выгула и общения, с нарушениями санитарных норм. В этой связи, в целях обеспечения гуманного обращения с животными, предлагается установить требования к местам, где осуществляется продажа животных, исключающие жестокое обращение с ними", - говорится в пояснительной записке. При этом соответствующие требования будет устанавливать кабмин, отмечается в документе.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что необходимо исключить ситуации, когда в зоомагазинах и на птичьих рынках животные содержатся в недопустимых условиях – "голодные, в тесных и грязных клетках, без надлежащего ухода и ветеринарной помощи".
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госдума рф, общество, животные, владимир бурматов, единая россия
17:39 21.12.2021 (обновлено: 17:58 21.12.2021)
Госдума одобрила в первом чтении правила продажи животных в зоомагазинах
Госдума одобрила в I чтении правила продажи животных в зоомагазинах и на птичьих рынках
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Госдума
на пленарном заседании во вторник одобрила в первом чтении законопроект, наделяющий кабмин полномочиями устанавливать требования к местам продажи животных, в частности, в зоомагазинах и на птичьих рынках.
Законопроект был внесен в Госдуму в июле 2021 года. Автором инициативы выступил депутат от ЕР Владимир Бурматов
. По его словам, нередкими остаются случаи негуманного обращения с животными в местах их продажи, например, на птичьих рынках и в зоомагазинах.
"Животные зачастую содержатся в стесненных условиях, без надлежащей ветеринарной помощи и ухода, лишенные нормального питания, возможности выгула и общения, с нарушениями санитарных норм. В этой связи, в целях обеспечения гуманного обращения с животными, предлагается установить требования к местам, где осуществляется продажа животных, исключающие жестокое обращение с ними", - говорится в пояснительной записке. При этом соответствующие требования будет устанавливать кабмин, отмечается в документе.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что необходимо исключить ситуации, когда в зоомагазинах и на птичьих рынках животные содержатся в недопустимых условиях – "голодные, в тесных и грязных клетках, без надлежащего ухода и ветеринарной помощи".