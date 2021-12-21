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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211221/zemfira-1764728226.html
Земфира объявила о февральских концертах в Москве
Земфира объявила о февральских концертах в Москве - РИА Новости, 21.12.2021
Земфира объявила о февральских концертах в Москве
Земфира сообщила, что 24 и 26 февраля даст сольные концерты в Music Media Dome в Москве. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T14:51
2021-12-21T14:51
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Земфира сообщила, что 24 и 26 февраля даст сольные концерты в Music Media Dome в Москве.Прошлый концертный тур певицы "Маленький человек" состоялся в 2016 году.В феврале Земфира после восьмилетнего перерыва выпустила альбом "Бордерлайн", состоящий из 12 треков. В июле певица выпустила мини-альбом "Ах", в который вошли четыре песни.Ранее суд отказал певице в иске к Гришковцу c требованием взыскать с писателя 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда.
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знаменитости, земфира, шоу-бизнес, новости культуры, музыка
14:51 21.12.2021
 
Земфира объявила о февральских концертах в Москве

Земфира объявила о концертах в Москве 24 и 26 февраля

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПевица Земфира на пресс-конференции
Певица Земфира на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Земфира сообщила, что 24 и 26 февраля даст сольные концерты в Music Media Dome в Москве.
Прошлый концертный тур певицы "Маленький человек" состоялся в 2016 году.

"Концерты в Москве 24 и 26 февраля 2022 — Music Media Dome", – говорится в сообщении в Instagram. Отмечается, что мероприятия пройдут в формате COVID-free.

В феврале Земфира после восьмилетнего перерыва выпустила альбом "Бордерлайн", состоящий из 12 треков. В июле певица выпустила мини-альбом "Ах", в который вошли четыре песни.
Ранее суд отказал певице в иске к Гришковцу c требованием взыскать с писателя 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда.
Юлия Савичева - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 21:47Шоубиз
"Тяжелый материал": Савичева назвала причину отсутствия концертов у Земфиры
 
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