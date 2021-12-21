https://ria.ru/20211221/zemfira-1764728226.html
Земфира объявила о февральских концертах в Москве
Земфира объявила о февральских концертах в Москве - РИА Новости, 21.12.2021
Земфира объявила о февральских концертах в Москве
Земфира сообщила, что 24 и 26 февраля даст сольные концерты в Music Media Dome в Москве. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T14:51
2021-12-21T14:51
2021-12-21T14:51
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Земфира сообщила, что 24 и 26 февраля даст сольные концерты в Music Media Dome в Москве.Прошлый концертный тур певицы "Маленький человек" состоялся в 2016 году.В феврале Земфира после восьмилетнего перерыва выпустила альбом "Бордерлайн", состоящий из 12 треков. В июле певица выпустила мини-альбом "Ах", в который вошли четыре песни.Ранее суд отказал певице в иске к Гришковцу c требованием взыскать с писателя 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда.
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знаменитости, земфира, шоу-бизнес, новости культуры, музыка
Земфира объявила о февральских концертах в Москве
Земфира объявила о концертах в Москве 24 и 26 февраля