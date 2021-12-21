https://ria.ru/20211221/zelenskiy-1764817481.html
Зеленский устроил пикник для послов и журналистов, пишут СМИ
Зеленский устроил пикник для послов и журналистов, пишут СМИ - РИА Новости, 21.12.2021
Зеленский устроил пикник для послов и журналистов, пишут СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский собрал послов ряда стран и журналистов на шашлык с глинтвейном, сообщило во вторник агентство УНИАН. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T21:47
2021-12-21T21:47
2021-12-21T21:53
в мире
украина
владимир зеленский
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КИЕВ, 21 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский собрал послов ряда стран и журналистов на шашлык с глинтвейном, сообщило во вторник агентство УНИАН."Президент Украины Владимир Зеленский пригласил послов и журналистов на неформальное общение у костра. Все приглашенные угощаются гуцульскими блюдами и слушают живую аутентичную гуцульскую музыку. Президент Украины тоже на короткое время посетил неформальное общение. Также некоторые послы танцуют и пьют глинтвейн. Отдельно всем желающим разливают вино. Среди блюд также есть сырные и мясные, и, в частности, шашлык. Само действо происходит вокруг большого костра", - сообщает агентство со ссылкой на собственного корреспондента.
https://ria.ru/20211221/ukraina-1764691548.html
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в мире, украина, владимир зеленский
21:47 21.12.2021 (обновлено: 21:53 21.12.2021)
Зеленский устроил пикник для послов и журналистов, пишут СМИ
УНИАН: президент Украины Зеленский собрал послов и журналистов на шашлык с глинтвейном