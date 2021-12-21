https://ria.ru/20211221/zelenskiy-1764798392.html
Зеленский заявил, что готов позвонить Путину для согласования вопросов
Зеленский заявил, что готов позвонить Путину для согласования вопросов - РИА Новости, 21.12.2021
Зеленский заявил, что готов позвонить Путину для согласования вопросов
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что повестка возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным согласовывается администрациями, если... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T19:06
2021-12-21T19:06
2021-12-21T22:25
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КИЕВ, 21 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что повестка возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным согласовывается администрациями, если понадобится, он готов сам позвонить ему для обсуждения сложных вопросов."Наши администрации разговаривают о том, какая может быть agenda (повестка. — Прим. ред.), если они не смогут в какой-то срок договориться по сложным документам, например, то я буду прямо ему звонить", — сказал Зеленский журналистам во вторник, трансляцию вел телеканал "Украина 24".
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в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, россия, ситуация в днр и лнр
19:06 21.12.2021 (обновлено: 22:25 21.12.2021)
Зеленский заявил, что готов позвонить Путину для согласования вопросов
Президент Украины Зеленский заявил, что готов позвонить Путину для согласования вопросов